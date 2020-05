Virtuális Békemenettel masírozna be a CÖF Karácsony online fogadóórájára

Kormányfői tanács: ha nincs jövedelem, az állástalanokat várja a közmunka vagy a katonaság.

Nem kellett volna most benyújtani az egyszer használatos műanyagok betiltásáról szóló javaslatot – ismerte el kormánya „hibáját” Orbán Viktor a parlamenti azonnali kérdések óráján. A kormányfőtől Schmuck Erzsébet LMP-s országgyűlési képviselő érdeklődött, hogy miért vonták vissza a környezetszennyező anyagok jelentős csökkentését eredményező lépés tervezetét, most, amikor a járvány miatt sokan vesztették el az állásukat. Az ellenzéki politikus szerint ugyanis sok tízezer munkahelyet lehetne teremteni az Európai Unióban kidolgozott zöld újjáépítési program alkalmazásával. Erre a miniszterelnök viszont úgy reagált, hogy az „iparági egyeztetéseken kiderült: az érintett cégeknek sokakat el kellett volna bocsátaniuk”. A kormány ezért időt kér a megoldás megtalálására. Orbán Viktor közmunkát javasolt a munkanélkülieknek, akik akár katonának is elmehetnek. – Senki sem marad jövedelem nélkül Magyarországon, mert ha valaki elveszíti az állását, három hónapig kap munkanélküli segélyt. Ha pedig valakinek letelik ez az időszak, „jövedelempótló támogatást” kaphat – magyarázta.



Két éve dolgoznak a rokkantnyugdíjak ügyén

A kormányfő ugyancsak türelmet kért a a kormányfő a rokkantnyugdíjak ügyében. Errők Sebián-Petrovszki László (DK) faggatta. Emlékeztetett, hogy az Alkotmánybíróság (Ab) 2018-ban döntött a rokkantnyugdíjakról szóló törvény alkotmányellenességéről. A korrekcióra szabott határidő 2019. márciusban lejárt, ám azóta nem történt semmi, a jogszabály miatt viszont több tízezren estek ki az ellátásból. Orbán Viktor szerint 2010-ben a rokkant- és a korkedvezményes nyugdíjak esetében annyi visszaélés volt, hogy új szabályokat kellett alkotni. – Tömegesek voltak a visszaélések, akitől pedig elvették a rokkantnyugdíjat vagy átminősítették, annak felkínálták a lehetőséget, hogy visszajelentkezzen egészségügyi vizsgálatra. Nagyon sokan nem tették ezt meg – fűzte hozzá a miniszterelnök, aki szerint bonyolult az Ab-döntés, de „dolgoznak rajta”. Megjegyezte azt is: „a fogyatékkal élők közül ma háromszor többen dolgoznak, mint a baloldali kormány idején”.