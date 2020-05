Johnson: Június 15-én nyithatnak a boltok

Az ausztriai önkormányzatok egymilliárd eurót kapnak, miközben Belgiumban kampány indult az ország ikonikus ételéért.

Példátlan mértékű, egymilliárd eurós támogatást osztanak szét Ausztriában a települési önkormányzatok között a koronavírus-járvány következményinek enyhítésérem a gazdasági élet újraindítására. Ezt Sebastian Kurz kancellár hétfőn jelentette be Bécsben. Úgy tűnik, nyugati szomszédainknál – hazánkkal ellentétben – igencsak bíznak az önkormányzatokban, és a helyi fejlesztések leállítása, a források elvonása, az adóbevételek átirányítása helyett pályázatra biztatják a városokat és a falvakat.



A 350 milliárd forintnak megfelelő összegből az osztrák kancellár szerint nemcsak a fejlesztéseket ösztönzik, hanem egyben a helyi gazdaságokat is támogatják.

– A beruházások támogatásának célja egyebek mellett munkahelyek teremtése, de szempont az is, hogy a pénz legalább 20 százalékát ökológiai célú beruházásokra fordítsák – mondta Kurz. A városok és a községek különféle projektekre nyújthatnak be pályázatot, így egyebek mellett a településeken lévő létesítmények, iskolák, óvodák, idősotthonok, sportlétesítmények, templomok, múzeumok felújítására, fejlesztésére, de a tömegközlekedés korszerűsítésére is, és emellett az energia megtakarítással kapcsolatos intézkedéseket, a szélessávú internet kiépítését is támogathatják. A pályázatokat jövő év végéig lehet benyújtani. Gernot Blümel pénzügyminiszter szerint a csomag a talpra állás építőköve. Az elbírálásban szerepet játszik a települések lakosságszáma, valamint a népesség eloszlása is. A tárcavezető példaként említette, hogy egy kétezres lélekszámú település, mint a Tirolban fekvő Silian, legfeljebb 200 ezer eurót, míg a 40 ezer lakossal rendelkező felső-ausztriai Steyr 4,5 millió eurót kaphat, míg Bécs akár 238 millió eurót is nyerhet a pályázaton.



Benelux burgonyagondok

Minden országban más-más járvánnyal összefüggő probléma került előtérbe. Belgiumban például helyi civil szervezetek az ország szimbólumának is számító sültkrumpli fogyasztását serkentő kampányt indítottak. A belga sajtó szerint 750 ezer tonna burgonya halmozódott fel a turizmus leállása, a sütödék, az éttermek, a bárok és a kifőzdék ideiglenes bezárása, valamint az export visszaesése miatt. Belgiumban mintegy 5,3 millió tonna burgonyát termelnek évente. A sültkrumplinak szánt fagyasztott burgonya a teljes belga burgonyafeldolgozás 75 százalékát teszi ki. Az élelmiszerpazarlás ellen az áruházakkal közösen hétfőn indított kezdeményezés szervezői kampányukban arra szólították fel Belgium lakosságát, hogy hetente legalább kétszer fogyasszanak sült, más néven szalmakrumplit. A helyzet a sajtóbeszámolók szerint Hollandiában is hasonló. Tartózkodjanak a külföldi utazásoktól – tanácsolta honfitársainak hétfőn Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök. Ugyan járványügyi szakértők szerint Oroszországban ősszel megkezdődhet az új típusú koronavírus elleni tömeges oltás, a félelem megmaradt.

A fertőzést külföldről hurcolták be, és sokan túl nagy árat fizethetnek néhány napos nyaralásért – figyelmeztetett az orosz kormányfő.

Szerinte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sem tett a turizmusban való enyhítésre javaslatot. A VCIOM állami közvélemény-kutató intézet szerint az oroszok 31 százaléka tervezi, hogy szabadságot vegyen ki nyáron. Közülük 61 százalék belföldi nyaralásra készül, és csak 4 százalék gondolkodik azon, hogy külföldre utazzon. Közben a Feröer-szigetek után másodikként Vietnámban folytatták a koronavírus-járvány miatt felfüggesztett labdarúgóidényt úgy, hogy szurkolókat is beengedtek a nézőtérre. Az ázsiai szövetség honlapjának beszámolója szerint az újabb szezonnyitányt a Vietnámi Kupa egyik nyolcaddöntős meccse jelentette. A világ sok országában még nem kezdték újra a pandémia miatt szünetelő bajnokságokat, vagy mint például hazánkban, kizárólag zárt kapuk mögött indulhattak el a küzdelmek.