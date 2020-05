Sniccerrel vágta el beszélgetőtársa torkát a XX. kerületben egy férfi

Két vádlottal szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozta az ügyészség.

Nagyobb értékre, bűnszövetségben, üzletszerűen és dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a marcali ügyészség három – 29, 38 és 49 éves – kaposvári férfi ellen, akik 2019 őszén megyeszerte sorozatosan követtek el vagyon elleni bűncselekményeket. A többszörösen bűntett előéletű vádlottak – akik közül ketten testvérek – eleinte külön-külön jártak lopni, egyikük Nemesviden egy őrizetlenül hagyott autóból vett el közel 150 ezer forintot, másikuk Zalavár környékén felfeszítette fel egy gépkocsi kesztyűtartóját, és vitt el 15 ezret. Októberben viszont már együtt törtek be egy marcali cég telephelyére, ahonnan egy készpénzzel és okiratokkal teli lemezkazettát loptak el, s osztoztak meg a 600 ezres zsákmányon. A testvérpár ezek után elment egy bárdudvarnoki vásárba, ahol észrevettek egy férfit, akiről tudták, mindig nagy összegű készpénzt hord magával. Követni kezdték, s amikor a férfi bement az egyik házba, egy kővel bezúzták az autója ablakát, és közel 5 millió forintnyi készpénzt és aranyékszert loptak ki belőle. Novemberi elfogása előtt a trió még betört egy balatonszentgyörgyi házba, ahonnan egy széfet loptak el, melyet Kaposvár környékén rejtettek el, ám felnyitására már nem volt idejük, ugyanis a rendőrség elfogta őket. A banda az első három bűncselekményhez ugyanazt a gépkocsit használta, melyet egyikük élettársa – tudva, hogy bizonyítéknak fogják felhasználni a rendőrök – elrejtett a Kapos folyó gátja melletti nádasban, s eltüntette a bűncselekmények során használt mobiltelefont is, illetve segített eladni egy lopott aranyláncot is, így bűnpártolásért ő is bíróság elé kerül. Az ügyészség a három férfi közül kettővel szemben, akik többszörös visszaesőnek minősülnek fegyház, harmadik társukkal szemben börtönbüntetést indítványozott a vádiratban: beismerő vallomás esetén az elsőrendű vádlottnak hat, a másodrendűnek öt és fél évre kell fegyházba, míg a harmadrendűnek négy év két hónapra kell börtönbe vonulnia, a bűnpártoló élettárs pedig pénzbüntetést kaphat.