Strasbourg: Kövér László jogsértően tiltott ki újságírókat a Parlamentből

A gyógyultak száma 371-re nőtt ezekben az otthonokban.

Kezd újraindulni az élet Magyarországon – jelentette ki Schanda Tamás az operatív törzs keddi tájékoztatóján.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese szerint ez annak köszönhető, hogy a kormány megfelelő időben megfelelő intézkedéseket hozott, az emberek pedig fegyelmezettek voltak. Megfogalmazása szerint megtorpantunk, de ez elkerülhetetlen volt. Közölte, hogy már több mint 125 ezren igényelték a bértámogatást, akiknek a munkáltatója kénytelen volt csökkenteni a munkaidejét a veszélyhelyzet kihirdetése óta. Beszélt a munkahely-teremtő bértámogatásról is, amellyel 70 ezer álláskereső munkába állását segítik 80 milliárd forintos keretből. Ez havonta akár 200 ezer forintos támogatás is lehet dolgozónként. A külügyi és külgazdasági tárca programjával pedig mintegy 111 ezer munkahelyet védenek. Kijelentette, hogy már több mint egymillió ember kapott valamilyen segítséget a kormánytól. Beszélt a friss kormányrendeletről . Úgy fogalmazott, nem engedhető meg, hogy külföldi cégek szerezzenek tulajdont magyar stratégiai cégekben. Igaz, tiltatni nem lehet, hogy esetenként részt szerezzenek magyar vállalkozásokban. Ezért hozták létre azt a kormányrendeletet, amely alapján 2020 végéig csak miniszeri engedéllyel szerezhet részt külföldi tulajdonos magyar vállalatban. Olyan kiemelt területekre vonatkozik, mint a vegyi szektor, egészségügy, vagy az élelmiszeripar. A koronavírus-járvánnyal összefüggő kutatási projektekhez 3 milliárd forintos keretet különítettek el. Ezen belül többek között önellátóvá tennék Magyarországot a védőeszközök előállításában, és visszajelző rendszereket állítanának fel az átfertőződöttségről és a vírus terjedéséről, illetve felkészülnének egy lehetséges hasonló helyzetre.

A gyógyultak száma sokkal magasabb, mint az aktív fertőzötteké

Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb 15 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3771 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 8 idős krónikus beteg, így már 499-en haltak meg a fertőzés következtében. Gyógyultan 1836-an távoztak a kórházból, az aktív fertőzöttek száma pedig 1436 főre csökkent. Kórházban 436 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 27-en vannak lélegeztetőgépen. Az arányok változásáról azt mondta, hogy több napja a gyógyultak száma sokkal magasabb, mint az aktív fertőzötteké. – Nyílik az olló – tette hozzá.

Az országban 38 pozitív személy esik 100 ezer főre, ez Budapesten 102 fő, Zala megye áll a 2. helyen 92 fővel, ezt követi Fejér megye 88 fővel, majd Komárom-Esztergom megye 81-gyel, és Pest megye 41 fővel. Továbbra is az a legnagyobb kihívás, hogy a zárt közösségekből eltűnjön a vírus, és növekedjen a negatívok, illetve a gyógyultak száma. Jelenleg is 33 szociális intézmény érintett, ahol megjelent a vírus, és 115 embert veszítettünk el ezekből az intézményekből. A pozitív koronavírusos gondozók száma 141, a pozitív gondozottak pedig 886-an vannak. A gyógyultak száma 371-re nőtt ezekben az intézményekben, ők vissza is térhettek az otthonokba. Beszélt arról is, hogy az egész világon körülbelül 5,5 millió koronavírusos esetet regisztráltak, és mintegy 346 ezer ember hunyt el a COVID-19 következtében. Emlékeztetett arra, hogy Brazília már Oroszországot is megelőzi a fertőzések számát tekintve, ott majdnem 23 ezer hunyt el a koronavírussal összefüggésben. Oroszországban is nagyon sok még a megbetegedés, de az Egyesült Királyságban, Olaszországban és Ausztriában is sok még a beteg. Úgy véli, az elért eredményeknek Magyarországon mindenképpen örülhetünk így a járvány lecsengő szakaszában. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján megjelent a hazai szabadvízi fürdőhelyek értékelése. Az európai szabályok szerint négyévente értékelik a szabadvízi fürdőhelyeket. Ebben számos kockázati tényezőt vizsgálnak, nem csak a víz minőségét. Ez alapján kiváló, jó, tűrhető és kifogásolható minősítést kaphat egy fürdőhely. Magyarországon a fürdőhelyek 90 százaléka kiváló, vagy jó minősítést kapott. Hozzátette, hogy az idei szezonban is nyugodtan igénybe lehet majd venni az engedélyezett, ellenőrzött fürdőhelyeket.



A különleges jogrend visszavonása

Kiss Róbert alezredes emlékeztetett arra, hogy a kormány ma a parlament elé terjeszti a különleges jogrend visszavonásáról szóló javaslatot. Közölte, hogy a jogrend jelentősen hozzájárult a védekezéshez, így el tudtuk kerülni a járvány berobbanását. A törvényjavaslat tartalmazni fogja, hogy melyek azok a készültségek, rendelkezések, amelyeket hatályban kell tartani továbbra is, mivel a járvány nem ért véget. A mai napon 30 vidéki kórházba szállítanak védőfelszereléseket. 1525-re emelkedett azok száma, akik vállalták a házi karantén elektronikus ellenőrzését. Az elmúlt 24 órában 736 házi karantént rendeltek el, így már 11 661 karantén van az országban. Egy nap alatt 44 esetben intézkedtek hatósági karantén megszegése miatt. Továbbra is ellenőrzik a védőfelszerelések viselését a tömegközlekedésen és a boltokban, a távolságtartást, illetve az idősávos vásárlást. Május 4. óta eddig 994 fővel szemben intézkedett a rendőrség. Büntetőeljárást eddig 396 esetben indítottak: 107-et rémhírterjesztés, 29-et közveszéllyel fenyegetés, 124-et csalás miatt. Járványügyi szabályszegés miatt 21 büntetőfeljelentést tettek, és összesen eddig 79 személyt hallgattak ki gyanúsítottként.

Újságírói kérdések:

Csak egészséges nagyszülők menjenek az óvodába az unokákért, és a higiénés szabályokat tartsák be. Otthon és az óvodában is mossanak kezet. Arra a kérdésre, hogy a csökkenő megbetegedés lehetővé teszi-e az újabb rehabilitációs ágyak felszabadítását a kórházakban, Müller Cecília azt válaszolta, folyamatosan vizsgálják, hogy milyen egészségügyi ellátásokat vezethetnek vissza. Hétről-hétre újabbakkal bővül a lista, de a készenlétet folyamatosan fenn kell tartani. Még mindig magas a halottak száma, hiába csökken a napi új fertőzötteké. Erről az országos tisztifőorvos azt mondta, hogy tegnap és tegnapelőtt is nyolc beteget veszítettünk el. Ők mind magas kort éltek meg, és többszörösen krónikus betegségben szenvedtek, így több kockázati csoportba tartoztak. Az egri kórház előtt hétfőn sokan várakoztak ellátásra. A tömeg elkerülése érdekében azt kérte Müller Cecília, hogy mindenki előre egyeztetett időpontra érkezzen, enélkül senki ne induljon el. Szlovákiából május 22-től a szlovák állampolgárok, illetve a szlovák tartózkodási hellyel rendelkezők beléphetnek Magyarországra, ha tartózkodásuk a 24 órát nem haladja meg. Ilyen esetben nem rendelnek el házi karantént velük szemben.