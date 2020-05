Egymilliárd eurót oszt szét az osztrák állam a települések között

A polgármesterek köszönik, de kevésnek tartják, mert a válság a kétszeresét vette ki a települések kasszájából.

Egymilliárd eurós támogatást jelentett be az osztrák kormány az ország településeinek. A pénzből a központi kormány olyan beruházásokat támogat, amelyeket vagy 2020. június 1-december 31 között indítanak, vagy már elkezdték őket, de a koronavírus okozta finanszírozási problémák megállították a munkálatokat. Az összeget a polgármesterek köszönik, de kevésnek tartják, mert a válság a kétszeresét vette ki a települések kasszájából. Az állami segítség legfeljebb a beruházás 50 százalékát teheti ki, a keret 20 százalékát pedig kizárólag környezetvédelmi és -fejlesztési célokra szabad fordítani. A felsorolt lehetőségek között iskolák, óvodák, kulturális intézmények, idősotthonok, sportlétesítmények, széles sávú internetrendszerek építése, renoválása szerepel. Az ökológiai beruházások között ehhez járul a tömegközlekedés korszerűsítése, elektromos autók töltőállomásainak szaporítása, önkormányzati épületek szanálása. Az egymilliárdot a települések lélekszáma szerint osztják el, Bécsnek például 238 millió euró jut, Graznak 36 millió euró, egy 7 ezer lakosú stájer falunak, Hartbergnek 700 ezer. Az egymilliárd eurós keret folyósításáról még a héten tárgyal a parlament. Örült a támogatásnak, de azt kevesellte is az osztrák főváros polgármestere, aki jelenleg egyben az ausztriai városok szövetségének az elnöke is. Michael Ludwig úgy vélte, hogy a válság nyomán kiesett kommunális adókat is a kormánynak kellene pótolnia. Sebastian Kurz kancellár azonban ezt a felvetést visszautasította, mondván, az állam is az adókból él, a terheken közösen kell osztozni. Gernot Blümel pénzügyminiszter hangoztatta, hogy az állami segítség révén kétmilliárd eurós beruházási érték jöhet létre, ami a munkanélküliek számát is mérsékelheti. Keményen fogalmazott Trumau település szociáldemokrata polgármestere, Andreas Kollross országgyűlési képviselő, aki szerint „a kormány összes gazdasági csomagja csak a televíziós kamerák előtt működik, ahogy azonban a valósággal találkozik, füstköddé válik…Köztudott, hogy a települések költségvetéséből az idén kétmilliárd euró hiányzik, a Bécs által felajánlott egymilliárd egy nagy semmi.“