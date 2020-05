Segíteni akart egy férfi a székesfehérvári főút mellett, de elsodorta egy autó (videón a mentés)

Korábban tanúként hallgatta ki őt a rendőrség egy két évvel ezelőtti baleset miatt, de most gyanúsított lett a médiaszemélyiség.

Két évvel korábbi autóbalesete után most rabosították Berki Krisztiánt - írja a Blikk . A celebritás még 2018-ban egy Bentley-vel Párkányból tartott hazafelé, amikor megelőzte a BKK buszát, majd utána jobbra akart befordulni. A busz viszont hátulról nekiment, és összetörte a 70 millió forintos luxusautót. A balesetet a rendőrség akkor kivizsgálta, és egyértelműen megállapította a buszsofőr hibáját. Berki viszont arról kapott idézést, hogy újra kezdődik az eljárás, őt pedig gyanúsítottként várják a rendőrségen. – A gyanú szerint védencem a közúti közlekedés szabályait megszegve veszélyeztette mások testi épségét. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele 1-től 3 évig tartó szabadságvesztés lehet – mondta a lapnak Szilágyi Roland ügyvéd. Berki védőügyvédje közölte, hogy a BKK videófelvételét visszanézve azt látták, hogy a busz fékezés nélkül simán nekiment a védence autójának. A jogi képviselő szerint a felvételen látszik, hogy a busz is megállhatott vagy kikerülhette volna az autót, ezért panasszal éltek a gyanúsítás ellen. Berki korábban még tanú volt az ügyben, most pedig gyanúsított lett. Tavaly a főpolgármesteri választáson az izomkolosszus a szavazatok 0,58 százalékát tudta bezsebelni. Úgy gondolja, ennek az ügynek is köze lehet a politikához.