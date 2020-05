Saját jobbkeze húzza vissza Boris Johnsont

A miniszterelnök szerint Matteo Salvini harca jó harc.

Az olasz parlament felsőházának mentelmi bizottsága nem támogatja, hogy megvonják Matteo Salvini szenátor, a Liga párt vezetőjének mentelmi jogát az őt korábbi belügyminiszterként érintő újabb eljárásban, az Open Arms civilhajóval tavaly érkezett menekültek feltartóztatása miatt - jelentette be a bizottság kedden. A közösségi oldalán reagáló Matteo Salvini köszönetet mondott a bizottság tagjainak, hangsúlyozva, hogy az Open Arms és a vele szállítottak „minden szabályt megsértve” érkeztek Olaszországba.

„A bizottság kimondta, hogy nekem volt igazam, csak a kötelességemet teljesítettem az olasz nép érdekében. Most a szó átkerül a szenátusba, meglátjuk, hogy a kormánypártok ragaszkodnak-e a bírósági tárgyaláshoz. Én nem adom fel” - hangoztatta a volt belügyminiszter.

Orbán és Salvini Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A 23 fős bizottság 13 tagja a mentelmi jog megvonása ellen szavazott. A bizottság véleménye útmutatóként szolgál a szenátus számára, amelynek június végéig kell szavaznia a kérdésben. A szenátor mentelmi jogának megvonásához a felsőház abszolút többségére lesz szükség. Fordulatot jelentett, hogy közvetlenül a bizottsági szavazás előtt a kormánypárti Élő Olaszország (IV) bejelentette, hogy tagjai nem vesznek részt a voksolásban, mert nem tartják megalapozottnak a Matteo Salvinivel szembeni eljárást. Az IV egyebek között arra hivatkozott, hogy az Open Arms feltartóztatása nem az akkori belügyminiszter kizárólagos döntése volt, hanem a kormány is tudott róla. A Matteo Renzi vezette IV döntését elemzők úgy magyarázták, hogy az IV ismét megmutatta a Giuseppe Conte vezette jelenlegi kormány többi pártjának, hogy az IV-re szükségük van. Maurizio Gasparri, a bizottság elnöke elmondta, hogy nem az IV távolmaradása befolyásolta a szavazás eredményét. Salvini mentelmi jogának megvonása ellen szavazott - saját pártjával szemben - a szintén kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S) egyik szenátora, valamint így voksolt a független frakció két bizottsági tagja is. Maurizio Gasparri megjegyezte, a bizottság elnökeként maga is a mentelmi jog megvonása elleni döntést támogatta, mivel az Open Arms feltartóztatását a korábbi római kormány „megosztó” döntésének tartja. A tavaly augusztusban belügyminiszterként ténykedő Matteo Salvini nem engedélyezte a Proactiva Open Arms nevű spanyol szervezet fedélzetén 164 menekülttel közelítő hajójának, hogy olasz vizekre lépjen vagy kikössön, és tette ezt a nem sokkal korábban bevezetett második migrációs-biztonsági törvénycsomag intézkedéseinek értelmében. Matteo Salvini mentelmi jogát egy másik ügyben február 12-án a szenátus megvonta, mivel szintén tavaly nyáron nem engedélyezte a Gregoretti olasz katonai hajóval érkezett migránsok azonnali partra szállását. A Gregoretti-ügyben októberben várják Salvinit meghallgatásra a szicíliai ügyészségre. Korábban, 2019 márciusában, a Diciotti hajó ügyében nem vonták meg Salvini mentelmi jogát, de akkor az M5S még a Liga kormányszövetségese volt. Orbán Viktor kormányfő mindenesetre már gratulált is sms-ben Salvininek a keddi bizottsági döntéshez, amelyet a Facebook-oldalára feltöltött fényképpel adott a világ tudtára.