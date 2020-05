A Ferencváros legyőzte az Újpestet

A régi-új elnököt az elnökséggel egyetemben négy évre választották meg.

Such György maradt a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, miután a szerdán, Székesfehérváron megtartott, 2020. évi rendes küldöttgyűlés tisztújításán óriási többséggel választották újra. A másik jelölt a korábbi válogatott kapus, Szuper Levente volt. A titkos voksoláson Such György 176, míg Szuper Levente 19 szavazatot kapott. A régi-új elnököt az elnökséggel egyetemben négy évre választották meg. Az általános alelnök Misovicz Tibor, a szakmai alelnök id. Kovács Csaba lett. Az elnökség tagjává választották Dalnoki Balázst, Deák Lászlót, Kolbenheyer Zsuzsannát és Szabados Richárdot, míg a liga által jelölt két elnökségi tag Fodor András és Papp Gábor lett. Such György újraválasztását követő székfoglalójában hangsúlyozta, hogy "boltban nem lehet megvásárolni a bizalmat, azt csak kiérdemelni lehet". Mint mondta, jól esett neki az egész magyar jégkorong társadalom bizalma, az óriási támogatottság pedig nagy felelősséggel jár, amit igyekszik a jövőben megszolgálni. A székesfehérvári MOL Aréna Sóstó rendezvényközpontjában a küldöttgyűlés elfogadta a szövetség 2019/20-as szezonnal kapcsolatos szakmai beszámolóját, majd a 2019-es év pénzügyi beszámolóját, éves mérlegét, valamint a 2020/21-es szezon szakmai és pénzügyi programját is. Az alapszabály is módosult, így például a liga elnökét mostantól szintén négy évre választják.