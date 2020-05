4 éves gyermekével az ölében, biztonsági öv nélkül vezetett egy nő Nyíregyházán

A pénzüket elvették, és bántalmazták is a lányokat.

A Pest Megyei Főügyészség indítványozta három férfi letartóztatását, akik lakásotthonban nevelkedő lányokat kényszerítettek prostitúcióra, majd elvették a pénzüket - írja az ügyészség . A megalapozott gyanú szerint a három férfi közül az egyik két év alatt két lakásotthonban nevelkedő lánnyal is szerelmi kapcsolatot alakított ki, de ezt csak színlelte. Miután a lányok – akik közül az egyik még nem volt tizennyolc éves – kötődni kezdtek hozzá, részben kényszerrel, részben kábítószerrel arra kényszerítette őket, hogy az egyik Pest megyei főút mellett prostituáltként dolgozzanak. Egyiküket még Olaszországba is kiközvetítette ilyen jellegű munkára. A lányok nem tarthatták meg a bevételüket, azt az elkövető mindig elvette tőlük tőlük. A sértettek bántalmazásában, kényszerítésében illetve felügyeletében és a bevételük elvételében a másik két férfi is részt vett. A Pest Megyei Főügyészség álláspontja szerint megalapozottan feltehető, hogy az elkövetők szabadlábon hagyásuk esetén tanúk befolyásolásával megnehezítenék a bizonyítást, továbbá szökésüktől illetve elrejtőzésüktől lehet tartani, emellett fennáll a bűnismétlés veszélye is.