Kitüntették a háziorvost, aki az egyik első magyarországi koronavírusos beteget diagnosztizálta

Trópusi vihar és tornádóriadó miatt szombatra halasztották az űrutazást.

A rossz időjárás miatt nem indították útnak szerdán a floridai űrállomásról a SpaceX magánvállalat űrhajóját, amely amerikai asztronautákat szállítana a Nemzetközi Űrállomásra. Florida keleti partvidékén szerda reggeltől folyamatosan trópusi vihar pusztított, az országos meteorológiai szolgálat pedig kora délután tornádóriadót is kiadott.

Az Egyesült Államok űrkutatási és űrhajózási hivatala (NASA) nem önerőből, hanem először a történelemben egy magánvállalkozással - a dél-afrikai születésű amerikai milliárdos üzletember, Elon Musk cégével - közösen indította volna asztronautáit az űrbe.

A Musk tulajdonában lévő SpaceX Crew Dragon űrhajójának fedélzetén Robert Behnken és Douglas Hurley veterán űrhajósok várták az indulást. A helyszínen megjelent Donald Trump amerikai elnök és a first lady, Mike Pence alelnök és a felesége, valamint Elon Musk is. A küldetést az Egyesült Államokban történelmi eseménynek minősítik, mivel utoljára kilenc évvel ezelőtt járt amerikai a világűrben.

Jim Bridenstine, a NASA vezetője a Twitteren, majd televíziós interjúkban az utolsó pillanatokig bizakodó volt, hogy a mostoha idő ellenére is fellőhetik az űrhajót. "Az amerikai űrkutatás új hajnala virradt ránk" – fogalmazott a Fox televíziónak adott interjújában, kiemelve annak a jelentőségét, hogy ez lesz az első, magánvállalkozással közösen indított misszió, és az űrhajó fedélzetén végzendő kutatásokkal komolyan hozzájárulhatnak több tudományág, köztük az orvostudomány fejlődéséhez is. "Az űrhajózás kereskedelmivé tétele a várakozásainkat is felülmúló pozitív eredményeket hozott" – hangoztatta a NASA vezetője.