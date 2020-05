Iványi és fővárosi MSZP-s politikusok közösen juttatnák el a feleslegessé vált élelmiszereket a rászorulóknak

Van olyan elektronikus újítás, ami a járvány után is megmarad, de az, hogy TAJ számmal és személyi igazolvánnyal megkaphassuk az online rendelt gyógyszert, nem ilyen.

Valószínűleg a veszélyhelyzet hivatalos lezárása után 90 nappal megszűnik a lehetőség, hogy online rendeljünk az orvostól gyógyszert, és az is, hogy csupán egy TAJ-számmal valamint a személyi igazolványunkkal kiválthassuk az orvosságot a patikában. Erről Mázi Miklós, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) modulfelelős csoportvezetője beszélt az IME infokommunikációs online konferenciáján – számolt be a Weborvos

A tervek szerint a veszélyhelyzetben bevezetett lehetőség, miszerint a gyógyászati segédeszközök egy részét is lehet interneten rendelni, egyelőre megmarad. Valamint a szintén a járvány miatt bevezetett alternatívát, az online orvos-beteg találkozást is tovább finanszírozza az állam.

A szakember elmondta, az adatokból kiderült, a lakosság nagy része hozzászokott az eRecepthez, márciusban megduplázódott az elektronikusan felírt receptek kiváltása. Mázi Miklós szerint ennek oka, hogy abban az időszakban az emberek gyógyszerhiánytól tartottak, illetve attól, hogy a patikáknak is be kell zárniuk. Amikor tapasztalták, hogy félelmeik alaptalanok voltak, az eReceptek forgalma nagyjából visszaállt a korábbi szintre. A szakember megjegyezte, korábban úgy kalkulálták, az összes recepten belül optimális esetben 80 százalék lesz az elektronikus vények aránya, de a mostani számok ennél is jobbak, azt mutatják, ez az arány a 90 százalékot is eléri.

Mázi Miklós jelezte, az egészségügyi adatokat összesítő tér, az EESZT is bevált, hiszen a gyógyszertárak és a kórházak száz százaléka, a háziorvosok 87 százaléka, a járóbeteg-ellátók 82 százaléka ezen keresztül szolgáltatott adatot. A járvány olyan előremutató megoldásokat, fejlesztéseket is generált, amelyek a veszélyhelyzet után is hasznosak lehet.