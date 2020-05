Csaknem száz rivális fuvarozó lövöldözött egymásra egy Kijev melletti településen

Négy nő követel kártérítést szexuális erőszak és zaklatás címén a bukott filmmogultól.

Harvey Weinstein 23 éves börtönbüntetését töltő volt filmproducer ellen újabb keresetet adtak be csütörtökön a Mannhattani Legfelső Bíróságra, amelyben egy 17 éves lány 1994-ben történt megerőszakolásával is vádolják. A Jane Doe néven beadott keresetben négy ma már 70, 43, 38 és 35 éves nő követel kártérítést szexuális erőszak és zaklatás címén a bukott filmmogultól, valamint testvérétől, Bob Weinsteintől, mondván utóbbi elősegítette, hogy annak idején Miramaxnál elhallgassák az ilyen eseteket, lehetővé téve a zaklatások folytatását. Az 1994-ben történt esetet eddig nem jelentették. Weinstein hotelszobájába hívta a fiatal lányt üzleti tárgyalás címén, megtámadta és megerőszakolta őt. Majd megfenyegette, hogy ha nyilvánosságra hozza a történteket, soha nem kap több filmszerepet, sőt ügyvédjei gondoskodnak arról, hogy megtalálják őt és családját, és fizikailag bántalmazzák. A másik szexuális zaklatás 1984-ben történt cannes-i filmfesztiválon egy szállodában, a harmadik nő ellen 2008-ban, a negyedik ellen 2013-ban a velencei filmfesztiválon követett el szexuális támadást a producer. Weinsteint, 20B0584-es számú rabként, jelenleg a Buffalo melletti Wende Büntetésvégrehajtási Intézetben a legszigorúbb biztonsági intézkedésekkel őrzik. Perében február 24-én mondta ki az esküdtszék, hogy bűnös, a Szerelmes Shakespeare című film Oscar-díjas producere egy 2013-ban és egy 2006-ban elkövetett bűncselekmény, szexuális erőszak és szexuális kényszerítés miatt kapott 23 év börtönt. Egyik áldozata egy színésznőjelölt, a másik egy produkciós asszisztens volt. Weinstein ügyvédjei jelezték, hogy megfellebbezik az ítéletet. Egy másik tárgyalás szintén szexuális bűncselekmény miatt Los Angelesben vár az elítéltre. A koronavírus-járvány terjedését korlátozó intézkedések, a bíróságok bezárása és az utazások felfüggesztése miatt azonban ez a per egyelőre csúszik.