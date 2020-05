Látni egy sorstragédiát

A Kifulladásig című Godard-klasszikusból is ismert amerikai színésznő, Jean Seberg fiatalon, furcsa körülmények között hunyt el. Őt idézi meg Benedict Andrews életrajzi műve, a Seberg. A rendező a zürichi filmfesztiválon adott interjút a Népszavának.

Jean Seberg életének tönkretételében jelentős szerepet játszott az FBI Cointelpro nevű, hírhedt megfigyelési programja. John Edgar Hoover parancsot adott arra, hogy „pusztítsák el”. Ön viszont a filmjében bemutat egy humánus ügynököt. Miért adott emberi arcot a gonosznak?



Jack az egyetlen tisztességes ember az FBI kötelekében. Mindenki más szörnyeteg és a Hoover-féle Cointelpro programot kegyetlennek és embertelennek ábrázolom. A célom az volt, hogy egy igaz katonát mutassak be a gonosz szolgálatában. Nagyon sok olyan ember van, aki csak későn veszi észre, egy olyan háborút szolgál, amit nem volna szabad. Jack idealista, hisz az amerikai álomban és egy értékrendért indult harcba. Fontos volt, hogy egy ilyen, a valós életben gyakran előforduló embertípust hozzak kínos helyzetbe, jelesül, hogy szembesülnie kell az addigi teljes életével. Azzal, hogy szemtanúja annak, hogyan teszik, teszi tönkre Jean Seberget, megvilágosodik, hogy egy korrupt rendszert szolgál. Ön nem túl idealista?



De, lehet. Ám hiszem, a szélsőséges embereket is meg lehet változtatni, ha sikerül személyes szinten megszólítani őket. Mindemelett Jack számomra egyfajta metaforája a mozi erejének: lát egy emberi sorstragédiát, ami hatással van rá.

Kristen Stewart

A Cointelpro program 1956 és 1971 között volt aktív. Azzal, hogy elmeséli Jean Seberg tragédiáját, azt szeretné sugallni, ma is releváns problémáról beszélünk? Jean Seberg rengeteg emberrel került intim viszonyba. Nem volt célom mártírt csinálni belőle. A filmben is megcsalja a férjét, Romain Garyt a Fekete párducok közé tartozó Hakim Jamallal. Amerikai tesztvetítéseken több kifogásolták, miért ábrázolunk efféle erkölcsi fertőt, de még olyan rasszista reakciók is jöttek, amelyek szerint aberrált, ha egy fehér nő egy fekete férfival lép szexuális kapcsolatba. Úgy vélem, minden emberben megvan a voyeur, a kémkedés vágya és az önbírálat szükségessége. Nem csodálkoztam: már a finanszírozás során többen felhívták a figyelmemet, hogy vitatott személyre koncentráló kamaradrámával, melynek politikai felhangjai is vannak, csak a kudarcot hajtom. Ezért volt tizennyolc producere a filmnek? Minimális költségvetéssel dolgoztunk. Ha Kristen Stewart nem kötelei el magát a projekt mellett, nem is lett volna belőle semmi. Önt színházrendezőként mi izgatta a legjobban? Az, hogy egy színészről mesélhetek. A színházi próbafolyamat kegyetlen, az emberi lélek laboratóriuma. Arra voltam kíváncsi, ezt az intenzitást el lehet-e érni filmes közegben. Együtt tud-e dolgozni rendező és színész, hogy energiáik hatnak-e egy operatőr kameráján keresztül. Nemrég került a mozikba a Judy Garland életrajzi film, mely egy olyan előadóról és színészről szólt, akinek a maszkjaiban rejlett az ereje. A Seberg a Judy ellenfilmje, mert nekem pont a maszknélküliség, a lecsupaszítás mozgóképes megvalósítsa volt a célom.

Benedict Andrews és Kristen Stewart Fotó: Manuel Romano / AFP/NurPhoto

Seberg nem volt képzett színésznő, talán ezért nem is voltak álarcai. Lehet, most számos kollégát magamra haragítok: a színházban sem a profi képzésekben elrontott színészekkel szeretek dolgozni. Jean Seberg maga volt a nyers erő, a mindig friss tehetség. Ő volt az első, aki be tudott így futni színészként. Jane Fonda alakításainál például mindig tudom, mi jár a fejében, amikor a dialógusokat mondja. Seberg esetében soha. Ez az erő megvan Kristen Stewartban is. Kristen Stewart a nyers erő? Kristen nem tipikus hollywoodi színésznő. Lehet őt instruálni, ha ő is úgy érzi, hogy szüksége van rá, de alapból maga szeret mindent megoldani. Nem kapott klasszikus képzést, így belülről építi fel a karaktert, nem tanult technikából vagy rutinból játszik. Ő akkor tud kimagasló lenni, ha maximális bizalmi szinte kerül a rendezővel. Hosszú beszélgetések során át tudtuk beszélni, mik a legfontosabb okok és tények, hogy ő eljátssza Jean Seberget. Elvégre számos hasonlóság is van a két színésznő karrierje mögött: mindketten a média kereszttüzébe kerültek igen fiatalon, mivel szinte gyerekként kerültek be a showbizbe. Jean és Kristen is egyfajta stílusikon, akik megelőzik a saját korukat. Mindemellett úgy vélem, nagyon hasonló szenvedély hajtotta Seberget, mint Kristen Stewartot abban az értelemben, ahogy keresték és megvalósították színészi önmagukat Hollywoodban és Európában egyaránt a kasszasikerektől a kísérleti filmekig. Nagyon izgalmas volt az a folyamat, ahol Kristen elmerült Jean Seberg életében. Extrém helyekre jutottunk el, mind fizikálisan, mind mentálisan. Infó: Seberg, Magyarországon bemutatja az Apple TV és a Google Play Film