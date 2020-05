Noha kormányrendelet szerint nem kell közterület-használati díjat fizetni a teraszok után, Erzsébetváros bekéri a vendéglátóhelyektől

Ezt követően várhatóan a jövő héten dönt a kormány a külhonban szolgálatot teljesítő papok, lelkészek jövedelempótlékának emeléséről.

Két lépésben, júniustól és januártól megduplázódik a kistelepüléseken szolgáló lelkészek, papok, rabbik kiegészítő jövedelempótléka - közölte Balog Zoltán társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

Balog Zoltán elmondta: az eddig 2,6 milliárd forintos támogatás június 1-jétől 60 százalékkal, 2021. január 1-jétől újabb 40 százalékkal emelkedik.

A támogatásra idén plusz 1,6 milliárd forintot, a jövő évtől összesen 5,2 milliárd forintot fordít a kormány. Körülbelül négyezer pap, lelkész jövedelme emelkedik. A miniszterelnöki biztos kiemelte: a közösségek alapvetően önfenntartók, a hívek adják lelkészeik fizetését, de van olyan a közösség, ahol ez az önfenntartó erő már kevés. Ezért döntött a kormány még 2001-ben a kistelepülésen szolgáló lelkészek, papok, rabbik jövedelmének kiegészítéséről. - A kormány ezzel a támogatással „tehermentesíti a vidéki kisközösségeket” - tette hozzá Balog Zoltán. Megjegyezte: az elnéptelenedő kelet-magyarországi, észak-borsodi, baranyai településeken sokat jelent, ha van egy lelki vezető, aki kulturális, lelki segítséget ad az ott élőknek. Balog Zoltán kitért arra is: a támogatás elsősorban a vidéket érinti, de a tervek szerint - az egyházi vezetőkkel egyeztetve - módosítják a feltételrendszert, hogy az új egyházközösséget szervező lelkipásztorokat is lehessen támogatni. Példaként említette azt, ha egy olyan lakótelepen szervez valaki közösséget, ahol korábban nem volt egyházi jelenlét. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott: az elmúlt időszakban sokat beszéltünk arról, hogy milyen egészségügyi, gazdasági vonatkozásai vannak a járványnak, de talán nem a lelki vonatkozásairól. Hozzátette: a járvány az egyházközségek működésében is nehézséget okozott, és a legnehezebb helyzetben a kisebb egyházközségek voltak. - A kormány sokat tett azért, hogy minden érintett gazdasági csoportot, vállalkozást segítsen, és támogatta a munkájukat elvesztőket is, emellett azonban a lelki dimenzió is fontos - hangsúlyozta a miniszter. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt mondta: a vidéki lelkészek támogatását követően, várhatóan a jövő héten dönt a kormány a külhonban szolgálatot teljesítő papok, lelkészek jövedelempótlékának emeléséről.

Nagyságrendileg 2800 külhoni lelkész jövedelempótléka emelkedik, ugyancsak a duplájára, ebben az évben 60 százalékkal, jövőre újabb 40 százalékkal.

Az államtitkár kiemelte, a támogatás az egész Kárpát-medence magyarságát érinti. Kitért arra, hogy száz évvel ezelőtt, a trianoni békeszerződés aláírásakor senki nem gondolta, hogy a magyar nemzet megmarad egy ilyen csapás után. - Az, hogy mégis talpon maradtunk, sokaknak köszönhető, határon túl és innen, és ebből a küzdelemből az egyházak is kivették a részüket - fogalmazott. Soltész Miklós szólt arról is, hogy Magyarországon az elmúlt tíz évben több mint 120 templom épült és sok százat újítottak fel. Ez a tendencia éppen ellentétes a nyugat-európai gyakorlattal, ott templomokat zárnak be és szakrális tereket alakítanak át szórakozóhelyekké.