Nemzetközi akció: több mint 50 tonna kokaint foglaltak le, 150 embert őrizetbe vettek

A legtöbb fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van.

Meghaladta a világban a SARS-CoV-2 nevű vírussal diagnosztizáltak száma az 5,9 milliót, a vírus okozta, Covid-19 nevű betegségbe több mint 365 ezren haltak bele, és több mint 2,58 millióan gyógyultak fel a kórból péntek estig a coronavirus.app összesítése szerint. Az adatok óránként változnak, ezért a cikkünk közzétételekor érvényes számokat közöljük. A legtöbb fertőzött továbbra is azvan, ahonnan több mint 1,7 millió fertőzöttet és több mint 103 ezer halálesetet jelentettek. A második helyenáll, több mint 438 ezer fertőzöttel és több mint 26 ezer halálesettel

A harmadik helyenáll, több mint 387 ezer igazolt fertőzöttel. Péntekre rekordszámú, több mint 230 új haláleset történt , így a halálesetek száma 4374-re nőtt. Oroszország csütörtökön nyolc, a Covid-19 ellen fejlesztett vakcinát mutatott be az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO).324 új halálesettel meghaladta a 38 ezret a Covid-19-járvány halálos áldozatainak a száma. A fertőzöttek száma 2095 új esettel 271 222-re nőtt. Akormány egyidejűleg tervezi megnyitni a tartományok határait. A halottak száma péntekre elérte a 33 229-t. Az utóbbi egy nap alatt 98 beteg veszítette életét a korábbi 69 után. Az aktív fertőzöttek száma 46 175-re csökkent, miközben a gyógyultaké túllépte a 152 ezret. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 232 248-t.187-en fertőződtek meg az új koronavírussal egy nap alatt, a regisztrált esetek száma elérte a 284 986-ot. A fertőzést 51 482 egészségügyi dolgozó kapta el, az utóbbi egy hétben 22-en. A járvány során eddig 27 121-en hunytak el, számuk 39-cel emelkedett az elmúlt hét napban.az egészségügyi hatóságok képesek hatékonyan nyomon követni a koronavírus-fertőzések útját, mert a járvány úgy terjed, hogy kevés ember fertőz meg több másikat. A járvány kirobbanása óta Németországban már több mint 183 ezer embernél mutatták ki a koronavírust, és 8679 ember halt bele a vírus okozta betegségbe. A koronavírus-járvány terjedésének folyamatos és jelentős lassulása mellett 58 061-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, a vírussal összefüggő betegség miatt kórházban ápoltak száma ezer alá csökkent. A járvány belgiumi megjelenése óta 9430 ember hunyt el a betegségben.a fertőzéssel frissen regisztráltak száma továbbra is 200 alatt van, de lényeges csökkenés nem tapasztalható. Az elmúlt egy napban 176, egy hete átlagosan napi 190 ember esetében volt pozitív a vírusteszt eredménye. A vírus hollandiai megjelenése óta 5931-en hunytak el a betegségben. Június közepétől enyhébbek lesznek a koronavírus-járvány kapcsán bevezetett szabályok. Június 15-től csak a tömegközlekedésen, az egészségügyi területeken és olyan szolgáltatások igénybevételekor lesz kötelező a szájmaszk viselése, amelyeknél nincs lehetőség az egyméteres távolság betartására. Ahatóságok június elsejétől lehetővé teszik a nemzetközi személyszállítást, de egyelőre minden külföldről érkezőt 14 napos lakhelyi elkülönítésbe vagy hatósági karanténba küldenek.a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó intézkedések enyhítésének köszönhetően ismét lehet misézni, esküvőket és keresztelőket tartani, s a térség több országához hasonlóanis a határok megnyitásáról döntött. Letartóztatták Fadil Novalicot, Bosznia-Hercegovina többségében bosnyákok és horvátok lakta országrészének, a Bosznia-hercegovinai Föderációnak a miniszterelnökét, mert gyanús, kínai lélegeztetőgép-vásárlásba keveredett. A politikust a lélegeztetőgépeket megvásárló cég vezetőjével, valamint a civil védelmi igazgatóság vezetőjével együtt tartóztatták le. A férfiakat pénzmosással, csalással, valamint állami pénzek eltulajdonításával gyanúsítják.pénteken újranyitott 66 határátkelőhelyet az európai uniós országok, illetve Moldova irányába. Továbbra sem mutat számottevő lassulást eközben a koronavírus-fertőzés terjedése az országban. Péntekre az azonosított fertőzöttek száma egy nap alatt 429 új esettel 22 811-re nőtt, a betegségben elhunytaké pedig 10 újabb halálos áldozattal 679-re. Kedvező fejlemény ugyanakkor, hogy a gyógyultak száma ismét meghaladta az új fertőzöttekét, egy nap alatt 495-en gyógyultak fel, velük együtt már eddig 8934-en.ismét emelkedni kezdett a koronavírus-fertőzöttek száma, emiatt a sávuót ünnepének reggelén rendkívüli ülést hívtak össze az egészségügyi minisztériumban a helyzet értékelésére, s a teendők meghatározására. Izraelben a koronavírus megjelenése óta 16 987 fertőzöttet tartanak nyilván, az utóbbi napon 111 új esetet találtak. A vírust elkapók közül 14 776-an már meggyógyultak. Jelenleg 37-en vannak súlyos állapotban, közülük 36-an lélegeztetőgépen. A halálos áldozatok száma 284.7766 új koronavírus-fertőzöttel új rekordot döntött az egy nap alatt regisztrált új esetek száma, a Covid-19 betegségben eddig elhunytak száma pedig meghaladta a járvány kiindulópontjából, Kínából jelentett adatokat. Az új esetekkel 168 819-re nőtt a fertőzöttek száma az országban. A kórnak az utóbbi egy napban további 269 ember esett áldozatul, amivel számuk összesen 4980-ra gyarapodott meghaladva a szomszédos Kína hivatalos statisztikáiban szereplő adatokat. Asúlyos elmaradásban van a koronavírus-tesztelésben: csaknem százezer levett minta vár feldolgozásra, mivel nincs elég tesztkészlet. A hiány oka, hogy szerte a világban hiánycikk a tesztkészlet, nehéz beszerezni. Afrika egészét tekintve, a Dél-afrikai Köztársaságban végezték el a legtöbb koronavírus-tesztet, 655 ezret.