Szabad szemmel: a rendeleti kormányzással a világ tudtára próbálták adni, hogy Orbán azt csinál, amit csak akar

A válság-kezelés újabb szakaszára bejelentett első családi könnyítések elválaszthatatlanok a kormányfő által lezártnak tekintett, a közvéleményben változatlanul dúló főtanácsadói konfliktustól.

Hétfőn, ami a szigetországban nem munkaszüneti nap, március 23-a este óta először találkozhatnak egymással nem közös háztartásban élő családok. Az e sorok írójához hasonlóan megszámlálhatatlan nagyszülő által ünnepelt fejlemény nem nélkülöz korlátozásokat. Az újraegyesülésben csak két "egység" vehet részt, legfeljebb hatan és kizárólag a szabadban, otthonok kertjében vagy a tetőteraszon, a kétméteres "szociális távolságtartás" szabályát betartva. A vendégek a mellékhelyiség használatán kívül csak átsiethetnek az udvarhoz vezető szobákon. Amikor Boris Johnson bejelentette a sokak által "nagyon várt és örömteli pillanat" hírét, gyorsan óvatosságra intett, kérte, ne jöjjenek össze gyors egymásutánban különböző családok, társaságok. Ugyancsak hétfőtől üzemelnek újra a szabadtéri piacok és az autószalonok, egy héttel később nyílnak a fogászatok, majd június közepétől a bevásárlóközpontok, áruházak és más kiskereskedelmi egységek, mind alkalmazkodva az "új normalitáshoz". A Boris Johnson oldalán megjelenő két vezető közegészség- és járványügyi szakértő, Sir Patrick Vallance, tudományos főtanácsadó és Chris Whitty országos tisztifőorvos nem győzte eléggé hangsúlyozni, hogy az enyhítések feltételesek, hiszen változatlanul napi mintegy 8000 új Covid-19 esetet regisztrálnak és a halálos áldozatok hivatalos száma közeledik a 40 ezerhez. A valós adatot hozzáértők 60 ezerre becsülik az idősotthonokban uralkodó borzalmas állapotok miatt. A lazításokat bármikor visszavonhatják, ha a jelenleg 0,7-1 között mozgó R-mutató, a fertőzés továbbadásának veszélyét jelző érték 1 fölé emelkedik. A kormányfő újabb támadásoknak tette ki magát, amiért a sajtótájékoztatón gyakorlatilag cenzúrázta a főtanácsadója, Dominic Cummings kéthetes észak-angliai tartózkodására, illetve stratégiai főtanácsadója szabálysértő magatartására vonatkozó kérdéseket. A BBC, az ITV, végül a Sky News politikai főszerkesztője, illetve helyettese próbálta kiszedni a tudományos főpotentátokból, hogyan befolyásolja tanácsaik betartását a Cummings-botrány? A kormányfő "magához ragadta" a válaszadás jogát, hogy "ne sodorja politikai vitába" a szakembereket. Leszögezte, hogy az ügyet lezártnak tekinti, stratégiai orákuluma hivatalban marad. Hiába érvelt az ITV-s Robert Peston azzal, hogy nem pusztán politikai kérdésről van szó, és kérlelt a Sky News-os Sam Coates, hogy "ha csak némán is, bólintsanak, vagy rázzák meg a fejüket, de jelezzék, mit gondolnak". Dr Whitty úgy fogalmazott, hogy "még a kormányfőnél is jobban szeretné elkerülni, hogy belekeveredjen a politikába", Sir Patrick pedig megerősítette, mint "köztisztviselő, nem foglal állást politikai kérdésekben". Boris Johnson fellépése ritkán emlékeztetett jobban bálványáéra, Donald Trumpra. Az észak-angliai Durham rendőrfőkapitánysága úgy ítélte meg, hogy a Brexit-főépítésze és újságíró felesége, Mary Wakefield nem sértették meg a vesztegzárra vonatkozó előírásokat, amikor otthonuktól több mint 400 kilométeres távolságra szigetelték el magukat és kisfiúkat feltételezett, de nem tesztelt Covid-19 megbetegedésük során. A különösen ellentmondásosnak tűnő 100 kilométeres körutazást a Barnard kastélyhoz, csak Cummings látásának ellenőrzésére, a rendőrség "enyhe kihágásként" értékelte. Sok ember rebeghet hálát Johnson frontemberének, mert a Scotland Yard bejelentette, nem fogja erőszakkal érvényesíteni a vesztegzárral kapcsolatos intézkedéseket és feloszlatni a megengedettnél nagyobb gyülekezeteket. Ha a kormányfő ad acta is tette az ügyet, a közvélemény egy az i napilapban megjelent friss poll szerint változatlanul úgy gondolja, Dom Cummings nem volt egyenes és még ha technikailag nem is szegte meg a törvényt, el kellene vesztenie az állását. A megkérdezettek nagy többsége úgy véli, a kormányfő azért tartotta meg asszisztensét, mert segítsége nélkül nem tudja vezetni az országot. Az emberek megítélése szerint az incidens sokat ártott "BoJo" hitelességének.