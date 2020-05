A járvány miatt még sokáig az életünk része marad a maszk, a távolságtartás és a fertőtlenítés

Ünnepi tájékoztatóján az ápolók előtt tisztelgett az operatív törzs.

Hiába van lecsengőben Magyarországon a koronavírus-járvány, hiába kezdődik meg a nyaralások, az utazások, a felhőtlen szórakozások időszaka, a jogszabályokban előírt védelmi intézkedéseket még hosszú ideig be kell tartanunk – erősítették meg az operatív törzs szombati tájékoztatójának résztvevői. Lakatos Tibor, a járvány elleni védekezést irányító szervezet ügyeleti központjának a vezetője újságírói kérdésre válaszolva emlékeztetett: az emberek, illetve a családok közötti másfél méteres védőtávolságot a különféle szabadtéri rendezvényeken is be kell tartani, míg a maszk, kendő vagy sál viselése a zárt helyeken, kiemelten az üzletekben és tömegközlekedési eszközökön, így a vonatokon és a hajókon is kötelező. A közlekedési szolgáltatók jelenleg is csak korlátozott számban engednek utasokat a járművekre, például a vasúti járművek telítettsége nem lehet több 30 százalékosnál. Lakatos Tibor szintén újságírói kérdésre jelezte:



Egyelőre szabadtéren csak kulturális- és sportrendezvények tarthatók. A leendő felsőoktatási hallgatók ne szervezzenek nyári ponthatár-kihirdetési bulikat.

Az utazási könnyítések terén újabb jogszabály jelent meg: Bulgáriából akár Románián át is korlátozás nélkül beléphetnek hazánk területére azok a magyar állampolgárok, akik hivatalos- és üzleti úton, humanitárius vagy családlátogatási céllal jártak a dél-kelet-európai országban. Lakatos Tibor ugyanakkor jelezte, két szomszédos országgal, Romániával és Ukrajnával még nincs megállapodás a kölcsönös enyhítésekről. Onnan ugyan átutazni kívánó emberek abból a célból beléphetnek Magyarországra, de aki maradni akar, azoknak számítaniuk kell arra, hogy kötelezően 14 napos karantén vár rájuk. A pünkösdi ünnepre való tekintettel Szlávik János, a Szent László kórház infektológusa most, a járvány és az annak terjedése miatt korábban elrendelt korlátozások enyhülésekor, egy történettel emlékezett meg a kórházi dolgozók áldozatos munkájáról. A szakember egy ápoló egy napjának emberfeletti tevékenységéről számolt be naplószerűen. A járvány áprilisi „tombolásának” kellős közepéről származó történetben a hajnali keléstől, a napjában történt többszöri maszk- és „szkafander”- cseréig, a műtőben, a folyosón, a számítógép előtt végzett munkán, és az idős, a haláltól rettegő betegek fizikai ellátásán, lelki megnyugtatásán át, az esti hazaérkezésig mindent részletesen felsorolt. – Köszönjük nekik ezt a napot, meg a többit is – tisztelgett az ápolók előtt Szlávik János és az egész operatív törzs. Az orvos szerint a még sokáig velünk maradó maszkviselés, a távolságtartás mellett a fertőtlenítés is fontos része marad az életünknek. Ugyanis bizonyított tény, hogy a koronavírus nem csak cseppfertőzéssel, emberről emberre tejed, hanem bizony tárgyakkal is átvihető. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője jelezte, az operatív törzs legközelebb kedden számol be a koronavírus-járvány aktuális helyzetéről, de továbbra is működik és folyamatosan frissül az internetes kormányzati tájékoztató oldal.