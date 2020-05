Csak januárban lehetnek teltházas mérkőzések a La Ligában

Az előző évben elkönyvelt óriási veszteség és a főtámogató, ROKiT kiszállásával nehéz helyzetbe került a patinás cégcsoport.

A koronavírus-járvány okozta gazdasági hatások nem kerülik el a sport világát, így a Forma-1-et sem. A McLaren már korábban bejelentette, hogy leépítésbe kezd, 1200 dolgozóját bocsátja el, közülük hetvenen a F1-es istállóban érdekeltek. A csapatok a napokban hiába húzták lejjebb a költségplafont, pénteken kiderült, hogy az 1977-ben alapított Williams olyan súlyos problémákkal küzd, hogy a többségi tulajdonos Sir Frank Williams részben vagy teljes egészében eladhatja csapatát.



„A Williams igazgatótanácsa nekifogott a különböző stratégiai lehetőségek megvizsgálásának. Az optimális végkifejlet szempontjából még nem született döntés – áll a közleményben, amely a tőkebevonástól az istálló részleges, vagy teljes eladásáig bezárólag minden lehetőséget elképzelhetőnek tart. Utóbbi esetben a Williams név bő négy évtized után eltűnhet a Forma-1-ből.

Az egykoron szebb napokat megélt istállóban – amely kilenc konstruktőri világbajnoki címet és 114 futamot nyert – korábban többek közt olyan pilóták fordultak meg, mint Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Ayrton Senna vagy Jacques Villeneuve. A csúcsidőszak 1980 és 1997 közé tehető, de 2014 és 2017 között is versenyképes autóval szerepelt a Williams a Forma-1-ben, az elmúlt két szezonban viszont jelentősen visszaesett: 2018-ban hét, tavaly pedig csak egy pontot szerzett.

Részben is ez is az oka lehet annak, hogy a Williams-csoport a 2019-es évben 13 millió fontos veszteséget könyvelt el, miközben egy évvel korábban a nyeresége volt ekkora, az F1-es csapat 2019-es bevétele eközben több mint 30 millió fonttal esett vissza, 130,7 millióról 95,4 millióra.

Mike O'Driscoll, a Williams-csoport ügyvezető igazgatója a csapat sikertelensége miatti szponzorhiányt nevezte meg a veszteségek fő okaként. A helyzet még tovább romlott, mivel a főszponzor, a ROKiT telekommunikációs vállalattal pénteken azonnali hatállyal megszűnt az eredetileg 2023 végéig tartó együttműködés. Mindez egyben azt jelenti, hogy a Williams szezon előtti, barcelonai teszten használt festése nem fut majd egyetlen futamon sem, – a ROKiT nélküli mintát majd a szezon júliusi indulása előtt mutatják majd be – ezen feltehetőleg el fog tűnni a vörös szín, és a fehér dominál majd.

Claire Williams, a csapat helyettes vezetője elárulta, hogy felszerelésük, gyáruk, csapatuk részleges, vagy teljes kiárusítása mellett azért döntöttek, hogy a csapat minél jobb pozícióban legyen a Forma-1 2022-ben kezdődő következő korszakában, ugyanakkor a Williams-család egyértelműen szeretné, ha a Williams név továbbra is szerepelne a Forma-1-ben. Hozzátette: tisztában van azzal, hogy apja mindig is ellenezte a gyár, a csapat eladását, de hangsúlyozta, hogy ez az egyetlen lehetőségük van jelenleg a túlélésre.

„Frank mindig a csapatot, a vállalkozást, a munkavállalókat helyezte előtérbe, és most mi is pontosan ezt tesszük. A kívánsága mindig az volt, hogy legyen versenyképes a csapat, és ez a másik ok, amiatt új befektetőket keresünk, azzal a céllal, hogy előnyt kovácsoljunk az új szabályokból, és a lehető legjobb helyzetben legyünk ahhoz, hogy ismét sikeres legyen a csapat”– jelentette ki, majd hozzátette, hogy erre a szezonra biztosítva van a szereplésük.

A Williams már a koronavírus-járvány kezdetekor felvett egy 56 millió eurós kölcsönt pilótájuk, Nicholas Latifi édesapjától. Így a kanadai üzletember – akinek tízszázalékos részesedése van a McLarenben is – lehet a legjobb pozícióban a csapat részleges vagy teljes átvételéhez.