Szinte mindenkit elvittek az orosz rendőrök, aki egyénileg tüntetett egy újságíró letartóztatása ellen

Azok a sajtómunkások sem úszták meg, akik csak tudósítani mentek a moszkvai kapitányság elé.

Tucatjával vitték el még pénteken is a rendőrök azokat, akik egy letartóztatott újságíró mellett, a járvány miatt „egyénileg” tüntettek Moszkvában – írta a napok óta tartó botrányos oroszországi eseményekről a 444.hu . A tüntetéseket egy letartóztatás-sorozat hívta életre: a moszkvai rendőrség nemrég vette őrizetbe Vladimir Vorontszovot, aki a rendőri visszaélésekkel foglalkozó online közösség vezetője volt, és az interneten a rendőrombudsman néven is emlegették. Letartóztatásának hírére kezdett el tiltakozni egyedül a moszkvai kapitányság épülete előtt Viktor Nemytov aktivista, akit a rendőrség hamar őrizetbe vett. A rendőrök fellépése ellen csütörtökön tiltakozott a Novaja Gazeta újságírója, Ilja Azar, akit szintén letartóztatták, és 15 napnyi fogságra ítéltek. Ezt követően aztán szinte megállás nélkül jöttek, természetesen egyénileg a tiltakozók, és sajtóinformációk szerint legalább 20 aktivistát vittek el és vettek őrizetbe a rendőrök. Még egy orosz ellenzéki képviselőt, Szergej Mitrogyint is őrizetbe vették. Pénteken folytatódtak az egyszemélyes tüntetések a moszkvai rendőr-főkapitányság épülete előtt. Voltak újságírók, akiket úgy állítottak elő, hogy nem is csatlakoztak a tüntetőkhöz, hanem tudósítani voltak a helyszínen.