Szlovéniában adminisztratív értelemben is vége a járványnak, eurómilliárdokat költenek állampolgáraik megvédésére

Nyolcvanszázalékos bérátvállalás, adómentesség és üdülési csekkek jönnek délnyugati szomszédunknál.

Elfogadta péntek éjjel a szlovén parlament a kormány immár harmadik gazdaságélénkítő csomagját is, amelyet Janez Jansa kormányfő korábban a járvány lecsengése utánra ígért. A hazánkkal szomszédos délszláv országban a helyi sajtó szerint vasárnap adminisztratív értelemben is kihirdetik a járvány végét. Ez annyit jelent, hogy hatályon kívül kerülnek azok a rendelkezések, amelyeket a járvány megfékezésére hozott a kabinet, és az élet visszatérhet a rendes kerékvágásba. A most megszavazott intézkedések alapján a kormány támogatja a rövidített munkaidő bevezetését. Az állam az év végéig átvállalja a munkáltatóktól a csökkentett munkaidőn felüli bért és a közterhek 80 százalékát. Továbbá kedvezményben részesülnek azok a vállalkozások, amelyek forgalma több mint 10 százalékkal csökkent 2019-hez képest, és ezért kényszerszabadságra kellett küldeniük alkalmazottaik egy részét. Nekik az állam még júniusra is átvállalja az otthon maradt dolgozók bérének 80 százalékát, és a munkáltatók mentesülnek az adó- és járulékfizetés alól. Úgynevezett üdülési csekket is bevezetnek a belföldi turizmus fellendítésére: felnőttenként 200 euró (70 ezer forint), gyerekenként 50 euró (17,4 ezer forint) értékben, amelyet csak belföldi szálláshelyeken lehet majd felhasználni.



A szlovén parlament által elfogadott három gazdaságélénkítő csomag összértéke 6 milliárd euró, valamivel több, mint 2000 milliárd forint.

Szlovéniában az elmúlt két napban nem nőtt a fertőzöttek száma, és nem regisztráltak új halálesetet, így az ismert koronavírus-fertőzöttek száma 1473, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma pedig 108 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze 8-an vannak kórházban, közülük kettőt ápolnak intenzív osztályon. Szlovénia március 12-én hirdetett járványhelyzetet. A Covid-19 megbetegedés terjedésének megakadályozására bevezetett szigorú korlátozásokat fokozatosan, április végén és május elején kezdte feloldani.