Bundesliga – Szalaiék kikaptak a Hoffenheimtől

„Haptákban futballozni nem lehet, csak menetelni” – fogalmazott a miniszterelnök.

Mindig vigasz és elégtétel volt a magyar ember számára – jelentette ki a fociról Orbán Viktor szombaton Felcsúton. A miniszterelnök a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia (PFLA) alapítójaként méltatta a Testnevelési Egyetemmel közös gondozásban megjelent Labdarúgás és tudomány című tanulmánykötetet. Bevezető szavaival arra utalhatott, hogy a közismerten kedvenc sportága, vagyis a XIX. század végén elterjedt futball mindig egyfajta menedéket adhatott az aktuális politika és a történelmi viharok elől menekülő honfitársainknak. Ugyanis így folytatta: „Talán nem véletlen, hogy Trianon után volt a magyar futball első aranykora, majd a második világháborút követően, az ötvenes években az Aranycsapat időszaka. Akkoriban a zöld gyepen a megszálló ország csapatát is le lehetett győzni, tehát a futballt a kultúra és a történelem részeként kell kezelni.” A párhuzamok a kormányfő beszédének folytatásában is megjelentek, amikor úgy fogalmazott: „A magyar futball alapvetően a zseniális megsejtések és ihletettség története, vagyis maga a művészet, maga az élet. Igazságos, nyílt sisakos játék, amelyet szabályok mentén vívnak a felek és mindig a pályán dőlnek el a dolgok.”

Orbán Viktor, aki egyébként korábban maga is focizott, sőt politikai pályafutásával párhuzamosan is hosszú évekig a Felcsút SE igazolt labdarúgója volt, kiemelte: a hazánkban működő labdarúgó-akadémiák azonosságuk mellett is sok mindenben különböznek. – Ez nagyszerű dolog, nem is szabad egységesíteni ezeket az intézményeket – mondta, majd a katonai külsőségeket a politikában különösen kedvelő politikus hozzátette:



„Haptákban futballozni nem lehet, csak menetelni.”

A miniszterelnök hozzáfűzte azt is: türelmetlenül várja, hogy a könyv a valóságba költözzön, és végre igazi jó futballisták kerüljenek ki az akadémiákról. A könyvbemutatón ott volt Orbán Viktor gyermekkori barátja, Mészáros Lőrinc is. A Magyarország leggazdagabb emberében számító vállalkozó egyben a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány kuratóriumának elnöke.



A nagy nyertes Fotó: Népszava

A könyvbemutatón a kötet társszerzőin, Takács Mihályon és Csáki Istvánon (mindketten a PFLA vezetői) kívül megjelent mások mellett Schmitt Pál egykori államfő, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke, Csányi Sándor, az MLSZ elnöke, valamint Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora is.