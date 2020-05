Vonattal hagyták el Zalaegerszeget a tolvajok, miután több százezer forintot loptak egy üzletből

A huszonéves férfiakat őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.​​

Az NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Osztályán bűnügyi információ merült fel arra vonatkozóan, hogy két fiatal férfi kábítószerrel kereskedik a VI. kerületben. A felderítő munka során kiderítették annak a lakásnak a címét, ahol az információk szerint a kábítószert árulták - számolt be az elfogásról a police.hu . Az NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Osztálya tájékoztatta a VI. kerületi Rendőrkapitányság munkatársait a birtokukba került információkról és 2020. május 28-án egy terézvárosi lakásban éppen egy vevő jelenlétében érték tetten a két dílert, a 28 éves H. K. Goshev bolgár állampolgárt és társát, a 25 éves K. Bencét, akiket elfogtak és előállítottak a kerületi rendőrkapitányságra. A nyomozók a lakásban kutatást tartottak, és lefoglaltak 692 gramm marihuánát, 28 gramm kábítószergyanús sárga tablettát, 2 tasak kábítószergyanús fehér port, továbbá a kábítószer porciózásához használt digitális mérlegeket, egy gáz- és riasztópisztolyt, illetve 400 ezer forintot, 50 amerikai dollárt és 55 eurót. A rendőrök kiderítették azt is, hogy K. Bence a 23 éves budapesti E. Andrástól vásárolta a további értékesítésre szánt kábítószert, akit május 28-án éjjel elfogtak. A nyomozók a férfi lakásán kutatást tartottak; 1,28 kilogramm marihuánát, 144 gramm kábítószergyanús sárga tablettát és a kábítószer adagolásához használt mérleget, őrlőket, tasakokat, közel 6 millió forintot és egy nagy értékű személygépkocsit foglaltak le. A széleskörű adatgyűjtések eredményeként azonosították azt a férfit is, aki E. Andrásnak adta el a tovább értékesítésre szánt kábítószert. A 24 éves Sz. Andrást május 29-én hajnalban Budaörsön fogtak el. Sz. András tartózkodási helyén 698 gramm marihuánát, kábítószer gyanús kristályos anyagot, 2 darab barnássárga színű kábítószergyanús tablettát, digitális mérleget, őrlőt, alufóliába csomagolt kábítószergyanús anyagot, 2 db Mercedes indítókulcsot, egy autót és 46,5 millió forintot foglaltak le. A nyomozók a 28 éves H. K. Goshev bolgár állampolgárt, a 25 éves K. Bencét, a 23 éves E. Andrást és a 24 éves Sz. Andrást kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őrizetbe vették őket, és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.​​