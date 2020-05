Van olyan balatoni strand, ahol 60 százalékkal emelték a belépő árát

A legdrágább idén a balatonfüredi Esterházy strand lesz az 1700 forintos felnőtt jeggyel.

Megemelte a belépőjegyek árát a balatoni strandok többsége, de az áremelés nagysága strandonként változik. Van, ahol 60 százalékkal nőtt az ár a tavalyihoz képest - derül ki a balatontipp.hu összesítéséből. Idén a balatonfüredi Esterházy strandon lesz a legmagasabb a jegyár, ott 1700 forintba kerül egy felnőttjegy. A strandokat működtető önkormányzatok, vagy önkormányzati vállalkozások az árak megállapításánál abból indultak ki, hogy a járvánnyal kapcsolatos korlátozások már önmagukban minden strandon csökkentik a várható forgalmat, miközben a plusz feladatok jelentősen növelik a munkaterhet és a kapcsolódó költségeket. Ezen néhol nem csak a várható haszon, de egyáltalán a nyereséges működés is kérdéses. Ezen egyesek az árak emelésével próbálnak javítani, máshol pedig inkább a korábbi árak megtartásával próbálják ösztönözni a lehetséges vendégeket a strandolásra. A belépő nagysága szerinti sorrendben első helyen álló füredi 1700 forintos díj éppen eléri a fővárosi hétvégi fürdőbelépők ötven százalékát. A balatoni második helyezett csopaki strand 1600 forintos jegyét a tavalyi díj 60 százalékos emelésével érték el. A harmadik helyen álló siófoki Nagystrand főszezoni, hétvégi 1500 forintos belépődíját a korábbi 1300 forintról emelték meg. Ezzel szemben Badacsonytomajon két strand a tavalyi árakkal működik pünkösdtől. A felnőtteknek így 700, a gyerekeknek 400 forintot kell fizetni a strandolásért, ahogyan Badacsonyban is a korábbiak szerint. Balatonakaliban annyit már tudni lehet, hogy a Községi strandra a felnőtteknek a korábbi 700 helyett legalább 800 forintot kell majd fizetni, a gyerekek pedig 400 helyett 450 forintért strandolhatnak egy nap. Az emelkedés 14,3 illetve 12,5 százalékos. Balatonalmádiban is kinyitottak a strandok a pünkösdi hétvégére. A Wesselényi strandon a felnőtteknek a tavalyi 900 helyett 1000, a gyerekeknek 600 helyett 650 forintot kell fizetni az idei szezonban. Balatonfüreden az Esterházy strandon a felnőtt jegy ára a korábbi 1400 forintról 21 százalékos növekedéssel emelkedett 1700 forintra. Ugyanitt a gyerekeknek 850 forint helyett 23,5 százalékkal többet, 1050 forintot kell fizetni. A Kisfaludy strandon a felnőttek jegye 950 forintról 1050 forintra nőtt, a gyerekeké 600-ról 650-re. Az emelkedés 10,5 illetve 8,3 százalékos.