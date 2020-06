Óvodai nyitás kötelező tesztelés nélkül

Csak a fenntartók egy része csináltatott koronavírus-tesztet a gyermekintézmények újranyitása előtt a dolgozókon, pedig közülük sokan az idősgondozásban vettek részt.

Önállóan oldották meg az önkormányzatok a bölcsődék és óvodák ügyeleti rendjének kialakítását, majd most az újranyitásukat is. A kormány március közepén szabad belátásukra bízta, hogy bezárják vagy sem az intézményeiket, s ha igen, milyen munkát várnak el az alkalmazottaktól. Központi rendelkezés az ügyeletek megszervezéséről – valójában az újranyitás előkészítéséről - csak április 30-tól lépett életbe, az is inkább akadály, mint segítség volt az 5 fős maximális csoportlétszám megkötésével. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer ellenzéki polgármestere – látva a naponta növekvő igényt - már május 14-én levélben kérte Kásler Miklóstól, hogy nagyobb csoportokban is fogadhassák az óvodásokat, mert a csoportszobák a beíratott 3694 gyerekből csak 880 elhelyezését tették lehetővé. Egy hete minden vidéki, mától pedig valamennyi fővárosi gyermekintézmény is e nélkül a korlátozás nélkül működik. Központi és helyi kiegészítő szabályok vannak a beléptetés rendjére, de például azt nem rendelték el, hogy az intézményi dolgozók csak negatív vírusteszttel állhassanak munkába. A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ) márciusban elsőként fogalmazott meg szakmai ajánlásokat, amelyek között a kötelező tesztelés is szerepelt. Néhány napja Budaörsön öt tünetmentes fertőzöttet találtak a gyermekintézményekben dolgozók körében, ami igazolja az érdekvédők óvatosságát. Az újranyitás előtt vidéken és a fővárosban is sok önkormányzat tesztelt, de nem mindegyik. A BDDSZ elnöke szerint különösen azokon a helyeken kell óvatosnak lenni, ahol a gyermekintézmények bezárása után az önkormányzat az idősgondozásba irányította át a dolgozók egy részét. Máshol bevonták őket saját intézményük kisebb felújítási munkáiba, kerítésfestésbe, mázolásba, ami biztosan nem nevelői feladat, de több helyen ehhez kötötték a dolgozók teljes bérének kifizetését - sorolta a feszültségeket Szűcs Viktória. Győrben ugyanakkor még azt is megpróbálták elhitetni velük, hogy csak a pénzük 70 százaléka jár nekik, máshol fizetés nélküli szabadságra vagy táppénzre akarták küldeni őket, de az érdekvédőknek a legtöbbször sikerült rendezni ezeket a konfliktusokat és a munkatársak megkapták a teljes fizetésüket. Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be, de a fővárosi kerületek nagy része nem akar élni ezzel a lehetőséggel.



Nem kényszeríthetik mintaadásra az óvodai és bölcsődei dolgozókat Budavár többször, legutóbb a múlt héten végeztetett koronavírus-tesztet a bölcsődei, óvodai dolgozókon, a pénteki eredmény szerint mindenki egészséges. A Belvárosban, a Hegyvidéken, valamint a II. és a III. és a XIII. kerületben is ez a helyzet, bár Óbudán csak a bölcsődei dolgozóknak volt kötelező a részvétel, az óvodai alkalmazottak maguk dönthették el, hogy kérik-e az ellenőrzést. Újbudán épp ezen a héten fejeződik be ennek a körnek az ellenőrzése. Újpest május elején a szociális és egészségügyi területen dolgozókat tesztelte, csakúgy, mint Terézváros és Józsefváros, a kisgyermeknevelőket és óvónőket nem. A VIII. kerület és Ferencváros is döntött a vizsgálat folytatásáról az iskoláskor alatti gyermekekkel foglalkozók körében. Kőbánya alpolgármestere, Somlyódi Csaba elmondta, hogy ők is a szociális területen dolgozókat és a kerület idősotthonában élőket tesztelték először, fertőzöttet szerencsére nem találtak. A munkára szerződött laboratóriummal most tárgyalnak a folytatásról, de nem biztos, hogy az összes bölcsődei és óvodai alkalmazott vizsgálatát el tudják végezni, mert a dolgozókat jogilag nem kötelezhetik a mintaadásra – tette hozzá.