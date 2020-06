Apadnak a Gyurcsány-család cégeinek bevételei

Az országgyűlés által elfogadott 33-as törvény mindannyiunk számára vereség – hangsúlyozta a főpolgármester.

Minden évben június elsején kezdődik a Pride hónap. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere ebből az alkalommal egy köszöntőt írt a Humen magazinba . A főpolgármester kiemelte: az országgyűlés által elfogadott 33-as törvény mindannyiunk számára vereség. „Nincs is annál fontosabb, hogy valaki szabadon önmaga lehessen. Ha ebben akadályozva van, az az emberi jogok teljes eltiprása. Ezért most még fontosabb, hogy a főváros támogassa az LMBTQ közösség munkáját, hiszen szükség van rá, hogy mindenki képviselve és képviseltetve legyen. Budapest ereje sokszínűségében rejlik. Nem csak összetartó közösség, amely bármilyen bajban segíti egymást, de elfogadó, nyitott is. Mi azt valljuk, nem az számít, hogy kit szeretsz, hanem hogy felvállalhasd azt, aki vagy” – fogalmazott Karácsony. Hozzátette: „ugyan idén júliusban a járványhelyzet miatt nem vonulhatunk együtt, ez még nem azt jelenti, hogy nem ünnepelhetjük meg a Pride hónapot”. Majd kiemelte: már azzal is támogatjuk a közösséget, hogy ha beszélünk róla, ha olvasunk a fontos LMBTQ személyekről, akár ha megnézünk filmeket LMBTQ eseményekről, vagy felhívjuk a figyelmet a közösséget érintő ügyekre és kifejezzük a támogatásunkat egymás felé.