Részlegesen újraindult a tanítás Nagy-Britanniában

A brüsszeli udvar eleinte mentegetni próbálta felelőtlen tagját, akire akár 3,5 millió forintnak megfelelő bírságot is kiszabhatnak a spanyol hatóságok.

Bocsánatot kért Joachim belga herceg az illegális buliért, amiben valószínűleg a koronavírust is elkapta – írja a BBC-re hivatkozva a 444.hu . Fülöp belga király 28 éves unokaöccse közleményben mentegetőzött: „Mélyen megbántam, amit tettem. Senkit nem akart megbántani a hatályos járványügyi szabályok megsértésével.” Amint arról a Népszava is beszámolt, Joachim herceg egy ösztöndíj miatt utazott Spanyolországba május 26-án, 28-án pedig egy partin vett részt. Ott a spanyol sajtó szerint annak ellenére voltak legalább 27-en, hogy a córdobai járványvédelmi szabályok szerint jelenleg tilos 15 fősnél nagyobb összejöveteleket tartani. A córdobai hatóságok elítélték az eseményt, az egész összejövetelt felelőtlennek nevezték. A spanyol rendőrség nyomoz az ügyben, a bulin résztvevőket akár 10 ezer euróra (azaz majd 3,5 millió forintra) is büntethetik. A buli részvevői mind karanténban vannak. A herceg az eddigi hírek szerint enyhe tüneteket mutat. Korábban azt lehetett tudni, hogy egy nappal azelőtt, hogy jelentkeztek nála a tünetek, még egy családi ünnepségen vett részt Spanyolországban. A spanyol sajtó kezdetben erről írta azt, hogy ott 27-en vettek részt. A brüsszeli udvar azonban közölte, hogy az ünnepségen csak 12-en voltak, és ugyan Joachim szolgálati úton volt Spanyolországban, de egy magánjellegű összejövetelen is részt vett.