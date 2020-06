Moszkva az amerikai zavargásokról: nem mi voltunk

Ez derült ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn közzétett felméréséből, amelyet májusban végeztek a világ 155 országban.

"Az országoknak újszerű megoldásokat kell találniuk, hogy a Covid-19 elleni küzdelemben fenntarthassák a nem fertőző betegségek esetén is a fontos egészségügyi szolgáltatásokat" - jelentette ki Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója Genfben utalva a Covid-19 betegségre, amelyet a SARS-CoV-2 vírus okoz.

A felmérés szerint az országok 31 százalékában az idült szív- és érrendszeri betegségek esetében az ellátást korlátozták vagy teljesen leállították. Az államok 42 százalékában a rákos, 49 százalékában a cukorbetegek és több mint felében a magas vérnyomástól szenvedő páciensek ellátását nem tudták a korábbi színvonalon biztosítani. A rehabilitációs programokat az országok 63 százalékában mérsékelték, de egyes szűrőprogramok, mint például a mammográfiás vizsgálatok is érintettek voltak. Különösen jelentős korlátozások az alacsonyabb jövedelemszintű országokban voltak. A WHO által összeállított dokumentum szerint a legtöbb esetben azért mondták le az időpontokat, mert az orvosi személyzetet a Covid-19 betegek kezelésére elvonták, illetve a betegek a kijárási korlátozások miatt nem mehettek el kezelő orvosukhoz. A WHO szerint a nem fertőző betegségekben évente 41 millió ember hal meg világszerte, ez a globális halálesetek 71 százalékát teszi ki.