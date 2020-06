Forró ősz várható a Brexit-tárgyalásokon

Fontos szakaszhoz érkeztek az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti átfogó kereskedelmi megegyezést előkészítő megbeszélések.

Keddtől csütörtökig újra virtuális tárgyalóasztalhoz ülnek az Egyesült Királyság és az Európai Unió munkacsoportjai, hogy ismét a britek EU-ból való kilépésének feltételeiről tárgyaljanak. A június végére kitűzött határidő közeledtével az eszmecserét felfokozott várakozás előzte meg. A szigetország és az Unió kapcsolataira fókuszáló londoni agytröszt, az „UK in a Changing Europe” a múlt héten a Zoom közösségi oldalán internetes sajtótájékoztatót rendezett a tárgyalások állásáról és kilátásairól. Az egyórás panelbeszélgetésen, melyet a meghívott újságírók, köztük e sorok írója passzívan követhetett, a Brexit-témakört uraló Katya Adler, a BBC Európa-ügyi tudósítója optimistának mutatkozott a végső megállapodást illetően, de csak az év vége felé vár „áttörést” a Brexit-folyamatban. Múlt év végén a kilépési szerződésről kötött kompromisszum is csak az utolsó pillanatban született meg. Hozzátette, az alkudozás elhúzódása veszéllyel jár: a koronavírus esetleges második hulláma elterelné az európai vezetők figyelmét. Adler emlékeztetett arra, a most folyó megbeszélések jelentősége nagyobb, mint a magát a Brexitet előkészítőké volt: „Az előző megállapodás az Unió elhagyásáról szólt, most a jövő építése folyik”.

Az agytröszt igazgatója, Anand Menon, egyben a londoni Kings College európai politikai és külügyi tanszékének professzora pesszimista hangot ütött meg az utolsónak szánt tárgyalási forduló előtt, melyet követően a két félnek el kell döntenie, újabb két évvel meghosszabbítja-e a jelenlegi átmeneti állapotot. Ennek a Brexit-szakértő szerint az egyik legfőbb akadálya, hogy az EU képviselői bebetonozták álláspontjukat. A fő szempont az egyenlő versenyfeltételek biztosítása és az Egyesült Királyság kényszerítése a brüsszeli szabályok és rendelkezések betartására. Menon professzor a kereskedelem, a törvényes háttér és a halászati jogok területén fennmaradt vitás kérdések közül – minden látszat ellenére – elsősorban utóbbiról tud elképzelni megegyezést, hiszen végeredményben ennek jelentősége az összképben csekély. A keddi The Times napilapban ismertetett brit álláspont szerint, ha a hónap vége felé a Boris Johnson kormányfő és miniszterek részvételével folytatódó megbeszéléseken nem körvonalazódik megállapodás, az Egyesült Királyság a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) alapszabályainak szellemében, az egységes piac és a vámunió elhagyásával folytatja együttműködését az EU-val december végétől. Az alkudozások ettől függetlenül ősszel is folytatódnak, sőt Brüsszel kész egy vázlatos megegyezés jövő évi finomítására is a megállapodás érdekében. A lap nem vár sokat az eheti videókonferenciától, azt pedig végképp nem látja át, mit hozhat a Johnson és az EU egyeztetése. Lehetséges, hogy új életet lehel a megbeszélésekbe, de az is benne van a pakliban, hogy a brit kormányfő emeli a tétet és kijelöl egy határidőt, melynek végén a UK becsapja maga mögött az ajtót és megkezdi a felkészülést a kilépés nélküli megállapodásra, a „no deal Brexitre”. Az EU nem tudja eldönteni, vajon Boris Johnson blöfföl-e fenyegetéseivel, de a lap úgy véli, maga a kormányfő is bizonytalan.

A koronavírussal kapcsolatban a szigetországban jelenleg az a június 8-án életbe lépő rendelkezés az első számú vita tárgya, melynek értelmében a földön, vízen, sínen vagy a levegőben ide érkezők, beleértve az itt élőket, kéthetes karanténba kényszerülnek. Különösen a légitársaságok és a vendéglátóipar kétségbeesetten próbálja blokkolni a legalább három hétig érvényes korlátozást, mely a végső szöget verheti be a turizmus koporsójába. Boris Johnson is támogatja viszont légihidak bevezetését olyan országokkal, melyekben a fertőzés aránya alacsony. Az enyhítés akár már a hónap végén bevezetésre kerülhet, ha addigra kétoldalú megegyezésekre lehet jutni az érintett országokkal. Egyes szakmák képviselői, összesen vagy kétmillió személy, eleve felmentést kapnak. Kedvezményben részesülnek többek között az egészségügyi és szociális gondozói tevékenység ellátására a szigetországba utazók.