Kisiklott egy tehervonat Hatvannál

A nyomozási bíró attól tart, hogy szabadlábon a barátjával is végezne a fiú.

A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója elrendelte annak a 18 éves fiatal férfinak a letartóztatását, aki 2020. május 31-én, a hajnali órákban egy embert megölt, míg egy másikat megsebesített Gyulán – írta a hivatalos ügyészségi honlap. Emlékeztettek: a Békés Megyei Főügyészség több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt kezdeményezte a legsúlyosabb kényszerintézkedést. A bíró egyetértett a kezdeményezéssel. Ahogy írták, a gyanúsított férfi az elkövetés után szökést kísérelt meg, továbbá a magas büntetési tétel miatt tartani lehet attól, hogy szabadlábon a hatóságok számára elérhetetlenné válna.



Ahogyan arról már mi is beszámoltunk , a rendőrségre 2020. május 31-én 4 óra előtt néhány perccel tett bejelentést egy gyulai nő arról, hogy a háza udvarán van egy sérült. A 17 éves fiatalember elmondta, hogy barátjával szórakozni volt, majd amikor hazafelé tartottak, a barátja megszúrt egy férfit és őt is megsebesítette az arcán egy késsel. A 27 éves férfi életét vesztette, holttestét Gyulán, a Wesselényi utcában találták meg. A Gyulai Rendőrkapitányság rendőrei a bejelentéstől számított egy órán belül, a 44-es számú főút Gyulát elkerülő szakaszán elfogták a 18 éves gyulai R. Róbertet. Azt is megírtuk , hogy a gyanúsított a gyulai rendészeti szakközépiskola tanulója volt; egyik osztálytársnője szerint a kezdetekben barátságos nyitott fiúnak ismerte mindenki, ám valamiért 11. osztálytól kezdve megváltozott, és a kollégiumban is „balhézott”, egyszer gyújtogatott is.