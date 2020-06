Védhetetlen "formai hiánnyal" utasítanak el bértámogatási kérelmeket

Olyan bizonyítást kérnek számon vállalkozásoktól, amit azok a kérelmek alapján be sem adhattak.

Budapest Főváros Kormányhivatalához (BFKH) adott be csökkentett munkaidős bértámogatás iránti kérelmet egy éttermet és cukrászdát üzemeltető vállalkozás, írja a 24.hu. Kérelmüket április 30-án azzal utasította el a kormányhivatal, hogy

… nem nyert kellő bizonyítást az, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll…

A számos, másik vállalkozás esetében is ez volt az elutasítás indoka, ami azért meglepő a számukra, mert a beadandó kérelemben nem szerepel olyan rubrika, szövegrész, csatolandó melléklet, amelyen keresztül a vállalkozás bizonyíthatná, hogy a csökkentett munkaidős foglalkoztatás gazdaságilag közvetlen és szoros összefüggésben áll a veszélyhelyzettel. Először, az április 16-tól beadható kérelemben ugyan valóban fel kellett tüntetni, hogy „milyen gazdasági körülmények tették szükségessé a munkaidő csökkentést, amelyek szoros összefüggésben vannak a veszélyhelyzettel”, azonban amikor pár napra rá lazítottak a bértámogatás feltétételein, a kérelmet is megújították április 26-tól, és abban már nem szerepel ilyesmi. A lazításról szóló rendelet szerint pedig az új szabályokat a már folyamatban lévő kérelmekre is alkalmazni kellett. A 24.hu két hete a BFKH-tól is próbálta megtudni, szerinte jogos volt-e az elutasítás, és ha igen, miért. Azonban választ azóta sem kapott. A helyzetet nehezíti, hogy a kormányrendelet szerint az elutasított csökkentett munkaidős bértámogatási döntéseket nem lehet megfellebbezni – ez a határozatokban is szerepel. A vállalkozások legfeljebb annyit tehetnek, hogy még egyszer beadják a kérelmet, hátha másodjára nem kérnek rajtuk számon olyasmit, ami nem is szerepel a kérelemben.