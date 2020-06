Megnyitották Olaszországot, sorok alakultak ki a forgalmasabb autósztrádákon

Teljesen szabaddá vált az országon belüli mozgás, valamint eltörölték a karanténkötelezettséget is az EU-tagállamokból érkezők esetében.

A koronavírus-járvány enyhülésével intenzívvé vált a forgalom az olaszországi autósztrádákon és a pályaudvarokon a tartományok közötti és a külső határok megnyitásával szerdán, amivel



teljesen szabaddá vált az országon belüli mozgás, valamint eltörölték a karanténkötelezettséget is az EU-tagállamokból érkezők esetében.

A forgalmasabb autósztrádákon a kora hajnali óráktól kezdve nőtt a forgalom, és volt, ahol sorok is kialakultak, ami az ország március 11-i lezárása óta most először történt meg. Kisgyerekes családok szálltak fel a vonatokra a milánói központi pályaudvaron, az óvodák, iskolák még nem nyitottak újra, így az utazási korlátozás feloldásával a családok ismét felkereshetik a távolabb élő nagyszülőket, víkendházakat vagy üdülőhelyeket. A szicíliai Messina kikötőjében sorokban álltak a komphajókkal az olasz csizmára átkelő járművek. Majdnem három hónap után Olaszország régiói között teljesen szabaddá vált a mozgás, semmilyen engedély vagy igazolás nem szükséges.



„Nyitottak a határaink, semmilyen tesztet nem kérünk a hozzánk érkezőktől, tartományunk Covid-19-mentes, persze felelősségteljes magatartást kérünk mindenkitől a kockázat elkerülésére” – mondta Luca Zaia, az északkeleti Veneto kormányzója.

Sorállás egy határ menti trafiknál, Olaszországban drágább a dohányáru Fotó: VALERY HACHE / AFP

Zaia korábban úgy nyilatkozott, Venetónak szüksége van az osztrák és a német turisták visszatérésére. Sandra Zampa egészségügyi államtitkár hangsúlyozta, hogy a belső és a külső határok teljes megnyitása nem az ellenőrzések hiányát jelenti:



a repülőtereken, vasúti csomópontokon, kikötőkben is mérik az utasok testhőmérsékletét.

Hozzátette, hogy esetleges gócpontok kialakulása esetén azonnal elszigetelik az adott területet. A Termini római központi pályaudvaron külön személyzetet alkalmaznak a vonatokkal érkezők testhőmérséklet mérésére. Hasonlóképpen ellenőrzik a római Leonardo Da Vinci, más néven Fiumucinói repülőtér induló és érkező utasait. Szerdán többségében belföldi járatok szálltak fel, Olaszország legforgalmasabb légikikötőjében hatezer utassal számolnak, a tavaly június 3-i napi 110 ezerhez képest. Újranyitott a szardíniai Alghero repülőtere, egyenlőre Rómába és Milánóba tartó gépekkel, majd június 13-tól a többi járatot is elindítják a sziget hajóforgalmával együtt. A nápolyi repülőtérről jövő héten indul az első külföldi járat Párizsba. Egyes vasútvonalakon háromszorosára növelték a járatok számát, megközelítve a járvány előtti forgalmi szintet. Torinóból elindult az első nagysebességű vonat a déli Reggio Calabriába. Olaszország



megnyitotta külső határait is első lépésben az EU-tagállamokból és Nagy Britanniából érkezők előtt, akiket nem helyeznek többé karantén alá.

Több olasz tartományban mobiltelefonos alkalmazást vezettek be a turisták kontaktkövetésére, ezekhez önkéntes, de ajánlott a csatlakozás. Máshol eltérő módszerekkel regisztrálják a más régióból vagy országból érkezőket. Vírustesztet sehol sem kérnek. Tavaly júniusban több mint 9 millió külföldi érkezett Olaszországba. Az idegenforgalom a belföldi turizmusban reménykedik: tavaly júniusban 7 millió olasz vette ki a szabadságát. A felmérések azt mutatják, hogy az olaszoknak jelenleg kevesebb mint fele foglalkozik nyaralása tervezésével. Giuseppe Conte kormányfő szerda délután üzenetet intéz az országhoz. Korábbi nyilatkozatában az újjászületés napjának nevezte a határok újranyitását, hangsúlyozva, hogy „Olaszország biztonságos ország, ahol veszély nélkül lehet nyaralni”. Olaszországban napi 300-ra csökkent a diagnosztizált fertőzöttek száma, akiknek felét továbbra is Lombardiában szűrik ki. Rómában egy többtagú családot helyeztek vesztegzár alá szerdán, miután mindannyian pozitívnak bizonyultak a koronavírusra: az Egyesült Államokból Németországon keresztül utaztak be Olaszországba. Az olasz kormány kölcsönösséget sürget a külföldre utazó olaszok számára is, akiket legalább június 15-ig az EU-államok többségében karanténba helyeznek.