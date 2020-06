Parlagfű-mentesítési kampányt indít a Nébih

A néhai köztársasági elnök özvegye 97 éves volt.

Elhunyt Göncz Árpádné, a néhai köztársasági elnök özvegye - tájékoztatta az MTI-t szerdán a család nevében Gulyás András titkárságvezető, a Göncz Árpád Alapítvány kuratóriumának elnöke. Göncz Árpádné 1923. november 16-án született Győrben, Göncz Árpáddal gimnazista éveik alatt ismerkedtek meg, és 1947. január 14-én házasodtak össze Budapesten. Hatvannyolc évet éltek együtt. Göncz Árpádné az elsők között vett részt a hazai szociális munkások képzésében, majd hivatásszerűen is nagy energiával fordult az elesett, a sérült és a hátrányos helyzetű emberek felé, bekapcsolódott az őket segítő civil szerveződések tevékenységébe. Férjével 1993-ban létrehozták a Kézenfogva Alapítványt, sok éven át a kuratórium elnökeként vezette azt. Személyesen is sokat tett az értelmi és halmozottan sérült gyermekek sorsának, gondozásuk és fejlesztésük körülményeinek jobbításáért. Jelentős szerepe volt a fogyatékosok esélyegyenlőségét szorgalmazó, kedvező nemzetközi visszhangot kiváltó törvény megszületésében is. Sok hazai és nemzetközi elismerés után idén márciusában a Down Alapítvány tevékenységéért Down-díjjal tüntette ki. Göncz Árpádné életének 97. évében családja körében halt meg. Négy gyermeke, hat unokája, kilenc dédunokája gyászolja. Göncz Árpád 1990 és 2000 között volt a Magyar Köztársaság elnöke.