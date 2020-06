Ausztria minden határszakaszon megszünteti az ellenőrzést – egy kivétellel

Elmondása szerint Svédország egy hasonló helyzetben legközelebb vélhetően szigorúbban járna el, mint korábban, ám kevésbé szigorúan, mint a többi ország.

Bírálta hazája koronavírus-járvánnyal kapcsolatos stratégiáját szerdán Anders Tegnell, a svéd közegészségügyi hivatal járványügyi szakértője, aki szerint Svédország nem tett meg mindent a járvány elleni harcban.

– Úgy gondolom, csinálhattuk volna jobban is – jelentette ki Tegnell, az ország koronavírus elleni védekezésének irányítója a svéd országos rádióban.

Úgy vélte, most, hogy más országok fokozatosan enyhítenek a vírus lassítása érdekében hozott rendelkezéseken, Svédországnak érdemes megfigyelnie, mely rendelkezések bizonyultak hatékonynak a járvány elleni harcban. Azt mondta továbbá, hogy ha ismét ilyen helyzettel szembesülnének, Svédország vélhetően szigorúbban járna el, mint korábban, ám kevésbé szigorúan, mint a többi ország, valahol a kettő között. Az interjúban elismerte azt is, hogy az országban magasabb a Covid-19-betegségben elhunytak száma a szomszédos országok adataihoz képest. Míg Európa nagy része, beleértve a skandináv országokat is, bezárta iskoláit, az üzleteket és a vállalkozásokat, leállítva ezzel csaknem az egész társadalmat, Svédország a járvány elleni küzdelemben inkább az állampolgárok felelősségteljes hozzáállására támaszkodott, köztük a társadalmi távolságtartásra és a higiéniás előírások betartatására. Március végén ugyan megtiltották a látogatást az idősotthonokban, de a halálos áldozatok nagy része így is az intézményekben élő idősek közül került ki.

A héten korábban Stefan Löfven svéd miniszterelnök bejelentette, a kormány vizsgálatot kezdeményez a járvány kezeléséről.