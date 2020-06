Robbanás volt egy karcagi üzemben, három ember megsérült

A 22 éves K. Dániel a gyerekek előtt mészárolta le szomszédasszonyát Kőbányán.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) befejezte a decemberi kőbányai Harmat utcai gyilkosság nyomozását, a 22 éves férfit az emberölés mellett gyermekpornográfiával és 13 éves féltestvére megerőszakolásával is vádolják – jelentette be Gál Sándor rendőr alezredes, a BRFK életvédelmi osztályának vezetője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. Ismertetése szerint K. Dániel december 30-án késő délután csöngetett be a vele egy lépcsőházban élő 42 éves nőhöz, majd három gyermeke előtt machetával , bozótvágó késsel bántalmazta, összeszurkálta. Az asszony a kórházban belehalt sérüléseibe. A más erőszakos bűncselekmény és garázdaság miatt már ismert, próbaidőn lévő férfit 24 órán belül elfogták a rendőrök. Az igazságügyi elmeorvos szerint a férfi nem szenved kóros elmeállapotban, így büntethető. – A BRFK szerdán a nyomozati iratokat vádemelési előterjesztéssel megküldte a Fővárosi Főügyészségre - közölte Gál Sándor rendőr alezredes. A gyanúsított és áldozata ugyanabban társasházban, de különböző szinten laktak. A Népszava információi szerint semmilyen kapcsolat nem volt közöttük , legfeljebb látásból ismerhették egymást.