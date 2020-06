Eltévedt egy vonat Budapesten, az utasok sem tudták, mi történik

A Nyugati helyett Rákosrendezőn állt meg a személyvonat, két járatot cserélhettek össze a forgalomirányítók.

Tanácstalan utasok álldogáltak a személyvonat mellett, ami a Nyugati pályaudvar helyett „rossz címre”, Rákosrendezőre érkezett be szerda reggel – tudta meg az RTL Klub Híradója. A csatorna egy szemtanút is megszólaltatott, aki szerint nem kaptak egyértelmű tájékoztatást a történtekről; ráadásul a szerelvény egy hátsó vágány egyikén állt meg, ami mellett már peron sem volt – az utasoknak úgy kellett leugrálniuk a vagonokból, egy idős nő pedig el is esett eközben.

Az RTL Klubnak nyilatkozó közlekedési újságíró, Handó Gergely szerint a Nyugati pályaudvar felújítása miatti forgalmi változások okozhattak kavarodást, mivel munkálatok miatt több személyvonat menetrendje és útvonala is megváltozott. Két vonat jött egymás mögött, a forgalomirányítás a Nyugatiba tartót cserélhette fel a rákospalotai végállomású szerelvénnyel -mondta Handó. A Híradó megkeresésére a MÁV jelezte, vizsgálatot indítanak a történtek miatt, bár azt is hozzátették, hogy munkatársaik szerintük segítőkészek voltak a rákospalotai helyszínen – személyi sérülésekről pedig nem tudnak.