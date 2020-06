Állatkínzás: már szigorítana a Fidesz is

Az ellenzéki pártok évek óta követelik, de eddig nem jártak sikerrel, annak ellenére sem, hogy a kormány nem egyszer ígéretet tett az állatkínzókra kiróható büntetési tételek emelésére.

Azt szeretném, hogy legyen végre egy bíró, aki letöltendő börtönt szab ki egy állatkínzóra, mert az már valóban elrettentő, visszatartó erőt jelentő büntetés lenne – mondta lapunknak Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő. Hozzátette: a Fidesz ennek érdekében több részletben tervezi szigorítani az állatok védelmére hozott és az állatkínzást szankcionáló szabályokat az idén.

Megtudtuk azt is, hogy Budai Gyula, Böröcz László és Nyitrai Zsolt fideszes, valamint Simicskó István KDNP-s képviselő – szintén részben az állatok védelme érdekében – már benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely jelentősen emelné a tiltott petárdázásért kiszabható helyszíni bírság mértékét, sőt egyes esetekben bűncselekménnyé nyilvánítaná azt. Jelenleg nullától 150 ezer forintig terjedhet a szabálysértési bírság mértéke, ezt a törvényjavaslat alapesetben 50 ezer és 500 ezer forint közötti összegre emelné. Emellett javaslatot tettek egy bírságnyilvántartás készítésére is: magasabb büntetésre számíthatna az, akit három év alatt többször is szabálytalan petárdázás miatt bírságolnak meg.

Ha lőfegyvert legálisan tartó állampolgárt érnek tiltott petárdázáson, akkor engedélyét hat hónapra bevonhatnák. Még az is szabálysértés lenne, ha valaki robbanóanyagot talál, vagy annak hollétéről tudomást szerez, de nem jelenti „haladéktalanul” a hatóságoknak.

A tervezet szerint bizonyos esetekben bűncselekménynek számítana a petárdázás, a hanggránát használata vagy a tűzijátékozás. A Büntető törvénykönyvbe bekerülne ugyanis egy új elem, ami szerint az, aki jogosulatlanul vagy szabálytalanul használ pirotechnikai terméket, két évig-, ha ez „a köznyugalmat súlyosan megzavarta”, akkor három évig terjedő börtönbüntetéssel lenne büntethető. Budai Gyula a törvényjavaslattal kapcsolatban azt mondta lapunknak, az egy civil kezdeményezést karolt fel és mindez nem csak az állatok védelméről, hanem a családokról, az idősekről is szól. Többek között a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületével és a Fiatal Családosok Klubjával is tárgyaltak, mielőtt benyújtották a javaslatot.

A további törvénymódosítások őszre várhatók, a képviselő szerint azt tervezik, hogy szigorítják az állatkínzásért járó szankciókat és az állatviadalok elleni hatékonyabb fellépést is ösztönöznék.