Müller Cecília: Így látogasd az idősotthonban lakó szerettedet

Június 20-tól mindenütt kinyithatnak a mozik, a színházak és a fürdők, az idősek vásárlási idősávja továbbra is megmarad.

Valamennyi szociális ellátási formát érintően már szerdán döntöttem az intézményeket érintó részleges látogatási tilalom feloldásáról – jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos, az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. A járványügyi helyzet újabb enyhítéséhez kapcsolódó szigorú kereteket ismertetve, „maximális biztonságot” kért mindenkitől, aki idős, vagy gyermek, beteg vagy gondozott hozzátartozóját, rokonát keresi fel az adott intézményben. Részletezte:



Csak ahhoz menjen a hozzátartozó 2 méteren belülre, akit meglátogat, a többiektől tartson legalább kétméteres távolságot.

A látogatás, ha lehetséges, történjen az intézmény udvarán.

Ha a látogatottak fekvő betegek, és közülük egy szobában többen vannak, akkor ott egyszerre csak egy hozzátartozó legyen.

Müller Cecília felhívta a figyelmet, hogy az intézményekbe:



csak egészséges emberek menjenek látogatóba,

maszk viselése mellett, fodrász, pedikűrös és manikűrös is bemehet,

Élelmiszercsomagok, használati tárgyak is szabadon bevihetők,

Vallási események is tarthatók.

– Új felvétel bármilyen szociális intézménybe csak akkor lehetséges, ha a jelentkező 4 napnál nem régebbi negatív laboratóriumi vizsgálattal igazolja, hogy nem koronavírusos – mondta a szakember, egyben köszönetet mondott a gondozók hónapokon át tartó hősies munkájáért. Ezzel kapcsolatban Kalkuttai Szent Teréznek tulajdonított mondást idézett:



„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.”



Az országos tisztifőorvos szerint egyébként az elmúlt 24 óra járványügyi adataiban „nagyon jelentős” változás nem történt. Mint azt a Népszava is megírta – szerdáról csütörtökre 23 új koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon, ám erről úgy vélekedett, hogy „kiegyenlítettek” az adatok: 10-20 körül mozognak, s a legtöbb új fertőzött vagy úgynevezett kontaktszemély vagy pedig intézmény lakója. Újságírói kérdésre kifejtette: a tendencia továbbra is az, hogy a járvány lecsengőben van, ezért a szülők a nyáron nyugodtan küldhetik „akármilyen táborba a gyermekeiket”.

Június 20.: a könnyítések és az új szabályok dátuma

Az idősotthonok, a zárt közösségek védelmében egyébként a veszélyhelyzet megszűnésével egy időben új rendelkezések várhatók, június 20-án. – Ugyanez a dátuma a különleges jogrend megszűnésének, egyben országszerte megnyithatnak a zárt létesítmények, így a mozik, a színházak, a fürdők is – mondta Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Kiemelte, hogy a parlament június 16-án szavazhat a veszélyhelyzet megszűnéséről, egyben az egészségügyi készenlét elrendeléséről. A 65 év felettiek számára az elmúlt hónapokban kijelölt vásárlási idősávok ezután is megmaradnak. Az operatív törzs egyébként csütörtökön 56 kórházba szállít különféle védőfelszereléseket. Kiss Róbert pedig arról is beszámolt: azután, hogy Ausztriában megszüntették a járványügyi korlátozásokat, hazánk előírása továbbra is megmaradnak. Vagyis nyugati szomszédainktól belépő osztrák vagy magyar állampolgároknak csak akkor nem kell 14 napos karanténba vonulniuk, ha 4 napnál nem régebbi negatív laboratóriumi koronavírus-teszttel rendelkeznek.