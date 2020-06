A rendőrség szerint egy 40 centis átmérőjű alagúton keresztül próbáltak átjönni a határsértők Magyarországra

A szerb területről fúrt járaton senki nem jött át, a rendőrök az alagút befejezése előtt érkezhettek.

Intenzív mozgás volt az éjszaka Csongrád-Csanád megyében a határkerítés mentén – jegyzi meg közleményében a police.hu , melyben arról számoltak be, hogy a rendőrök és honvédek egy újabb alagutat találtak a szerb-magyar határszakaszon.

A járatot hajnali ötkor fedezték fel: egy 24 méter hosszú, és körülbelül 40 centiméter átmérőjű alagút vezetett szerb oldalról pontosan a magyar határkerítés tövéig – ám az ásó vagy ásók még nem fejezték be munkájukat, „az alagúton keresztül bejövetel nem volt”. A szerb és magyar hatóságok betemetik a járatot – derül ki a cikkből, ami ugyanakkor több kérdést is felvet.

A mellékelt képek alapján egyértelműen ember ásta az alagutat, erről tanúskodik a fotókon látható, gödörben hagyott ásó is.

Egy 24 méter hosszú alagút kézi erővel történő kiásásához egyébként akkor is igen nehezen lenne elég „egy mozgalmas éjszaka”, ha átmérője csak 40 centiméteres, ahogy a rendőrség állítja. Egy ilyen hosszú járat kialakításához több köbméter földet kell kitermelni, és vélhetőleg eltüntetni a járőrök szeme elől – ez is időigényes folyamat lenne. Ha pedig mégis több napon át dolgoztak rajta a határsértők, az sokat elmond az őrség éberségéről is. Az átmérő 125 centiméteres körkerületet feltételez – pont annyit, amennyi egy átlagos férfi vállkerülete. Ha az alagút nem csak a bejáratoknál ilyen szűk, akkor bent, ásni és mozogni is nagyon nehézkes lehet, ráadásul állandó kockázatként ott van a földomlás veszélye is. A lapunknak névtelenséget kérve nyilatkozó barlangász szerint egy nagyon kis termetű ember ugyan átjutna a járaton – de ő is megemlítette a hosszadalmas földmunkát. Az alagút egyik járata közvetlenül a határkerítés mellett van, ami jócskán megnöveli a lebukás esélyét. A rendőrség a fenti mellett négy hasonló, Csongrád és Bács-Kiskun megyei esetet is felsorol, amikor a nyomok alapján a föld alatt érkeztek Magyarországra az illegális migránsok.