Levágták egy macska lábait Cegléden

Az állatmenhely ötvenezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít megtalálni a brutális állatkínzót.

Egy ceglédi lakos arról értesítette a helyi Állatmenhely Nyílt Alapítványt, hogy bekúszott az udvarára egy macska, aminek le volt vágva a két hátsó és az egyik mellső lába is – írja a 24.hu . Az alapítvány elnöke, Soltész Lászlóné a portálnak elmondta: az állat borzasztóan szenvedett, a farkát is már csak a szőr tartotta össze. „Annyira rettenetes állapotban volt, hogy muszáj volt elaltatni, megváltás volt számára a halál. A cica gazdája azt mondta, hogy ez már az ötödik macskája volt, amit megmérgeztek vagy elpusztítottak az állatkínzók” – mondta az állatmenhely vezetője. Hozzátette, hogy nemrég a helyi halastó környéken is találtak egy levágott lábú cicát, de a környéken már több macska is hasonló sorsra jutott. Az állatmenhely ötvenezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít megtalálni a brutális állatkínzót, de a településen élők hatalmas felháborodása miatt ez az összeg pár óra alatt felkúszott félmillió forint fölé, és folyamatosan érkeznek a felajánlások a menhelyhez azóta is.