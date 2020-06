Hatalmas aszteroida közelíti meg a Földet

Először a COVID-19 elleni csodaszernek kiáltották ki, majd mellékhatásait mondták végzetesnek, mára azonban csak a koronavírus ellen hatástalan.

Szinte naponta érkeznek a hírek a malária ellen hatékony hidroxi-klorokinról, ezek leginkább arról szólnak - hogy a járvány kezdetén még a SARS-CoV-2 vírus elleni védekezésben csodaszernek kikiáltott hatóanyag nem hogy hatástalan, de még károkat is okoz. Egy brazil tanulmány szerint például a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is növeli. A legújabb tudományos kutatás szerint, amely ezen a téren az első volt, egyértelmű, hogy a malária elleni hatóanyag nem alkalmas a Covid-19 betegség leküzdésére. A New England Journal of Medicine-ben megjelent dolgozat szerint a kutatók kifejezetten azt vizsgálták, alkalmas-e a gyógyszer a betegség megelőzésére, nem pedig azt, hogy megfelelő-e a gyógyítására. „Nem meglepő, hogy a hidroxi-klorokin alkalmatlansága kiderült, hiszen semmilyen értelmezhető bizonyíték nem volt hatásosságára” – mondta Eric Topol, San Diego-i tudós, aki nem volt részese a kutatásnak. A Minnesotai Egyetem kísérletében 821 olyan ember vett részt, akik kapcsolatba kerültek Covid-19 fertőzött betegekkel, egy részük egészségügyi dolgozó volt, más részük családtag. Ezután véletlenszerűen kiválogatva voltak, akik placebót kaptak, voltak akik hidroxi-klorokint. Két hét múlva az első csoport 14 (!) százaléka mutatott tüneteket, a második csoportnak pedig a 12 százaléka: az eltérés statisztikailag jelentéktelen. A hidroxi-klorokinnal kezeltek 40 százaléka mutatott mellékhatás-tüneteket, míg a placebocsoportnak csak a 16 százaléka, de komoly esetek, szívproblémák egyik esetben sem voltak. A kutatók megjegyzik, hogy a kísérletek az első időben kezdődtek, amikor még az tünetmentes esetek nem voltak nagyobb számban feltárva, a résztvevők csak 15 százaléka volt teszttel igazolva Covid-19 fertőzött, a randomizálás miatt más betegségek sem voltak kizárhatók, valamint az alanyok is fiatalok, átlag negyven évesek voltak. Tovább gyűrűznek azonban a kétkedés hullámai, már nem csak a szer hatástalansága a téma, hanem az is, valóban olyan súlyosak-e a mellékhatásai, hogy semmiképpen sem alkalmazható. Még április 22-én jelent meg a The Lancet nevű tudományos folyóiratban egy tanulmány, amely szerint a hidroxi-klorokin kifejezetten veszélyes - súlyos szívbajokat okozhat - a COVID-19-ben szenvedők esetében. Most ezt a tanulmányt visszavonták azért, mert kétségek merültek fel, az adatokat szolgáltató egészségügyi cég, a Surgisphere megbízhatóságával kapcsolatban. Június 3-án azonban a lap „aggodalmát fejezte ki”, mert „komoly tudományos kérdések kerültek látóterükbe” a kutatásokról, és független auditálót bíztak meg a tanulmány ellenőrzésével. Ennek eredményeképp a három szerző június 4-én úgy döntött, visszavonják a tanulmányt, mert elsődleges adatforrásaik megbízhatatlanok voltak, és utóbb sem sikerült igazolni azokat független szakértőknek. A Surgisphere egy adatbázist működtet, amelyről azt állítják, világszerte ezer kórháztól gyűjtött információkat tárol. Egy másik, az ő adataikra alapozott dolgozatot is visszavontak június 4-én, ami a New England Journal of Medicine-ben jelent meg, és arról szólt, hogy bizonyos vérnyomásszabályozó gyógyszerek alkalmazása nem emeli a kórházban kezelt COVID-19 betegek halálozási kockázatát. A Lancetben megjelent tanulmány után a WHO felfüggesztette a hidroxi-klorokinnal való kísérletezéseket, de június 3-án bejelentették, azok folytathatók. Mindenesetre megjegyezték, nincs bizonyíték arra, hogy bármilyen gyógyszer, beleértve a hidroxi-klorokint csökkenti a COVID-19 betegség halálos kockázatát.