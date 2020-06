Házfoglalás lett a felújításból: alattomos módszerrel gyilkoltak meg egy idős asszonyt Érden

A feltételezett tettes a nő bizalmába férkőzött, előbb az áldozat öntudatát majd életét oltotta ki a gyanú szerint.

Hidegvérrel kidolgozott és nehezen felderíthető gyilkosságról számol be a Pest Megyei Főügyészség: egy férfit azzal gyanúsítanak, hogy 95 éves áldozata bizalmába férkőzött, majd a vagyonáért megölte.



Az ügyészségi közlemény szerint a feltételezett elkövető az idős asszonnyal egy felújítási munka során ismerkedett meg, 2019 tavaszán. A férfi a sértett bizalmába férkőzött, majd titokban nyugtatót, altatót adagolt neki, hogy elkábítsa. Ezután rávette az asszonyt, hogy engedje át neki használatra az érdi házát, majd később aláíratott vele egy öröklési szerződést erről a ingatlanról és egy másik lakásról is. Miután a jó idő beköszöntével a sértett – korábbi szokásának megfelelően – kiköltözött az érdi házba, ott az elkövető tovább folytatta a gyógyszerezését, addig, míg a sértett teljesen legyengült.

A gyanúsított, élve a lehetőséggel, 2019. június végén az ágyban fekvő sértettet úgy verte meg, hogy az ne hagyjon nyomot. A bántalmazás során az idős asszony bordatörést, tüdőzúzódást és mellűri vérzést szenvedett el, ez okozta fulladásos halálát is.

A halált a feltételezett elkövető jelentette be, magát az elhunyt rokonának beállítva, és a kiérkező mentősöknek és orvosnak pedig úgy nyilatkozott, hogy nem kér boncolást – ez nem is látszott szükségesnek, mivel a bántalmazás nem hagyott külsérelmi nyomot az áldozat testén. A holttest elszállítása után a gyanúsított egyik családtagja azonnal birtokba is vette a sértett hátrahagyott házát. A férfit nyereségvágyból, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés gyanújával hallgatták ki. A főügyészség indítványozta letartóztatását is, mivel szerintük a gyanúsított szökésétől, illetve elrejtőzésétől lehet tartani, és fennáll a bűnismétlés veszélye is.