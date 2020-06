Egyre többen lépnek vissza a moratóriumba, év végéig ugyanis ezt bármikor meg lehet tenni.

Egyre többen élnek a hitelmoratórium lehetőségével: a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint június elejéig a lakossági adósok 65,5, a vállalati ügyfelek 79 százaléka döntött kölcsöne fizetésének felfüggesztése mellett. A hitelekre vonatkozó, év végéig tartó moratóriumot 2020. március 19-től rendelte el a kormány, a törlesztőrészletek felfüggesztése automatikus volt. Aki mégis tovább szerette volna fizetni a kölcsönét, annak ezt külön kérnie kellett. Ezt már az első hetekben többezren megtették. Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium államtitkára május elején még arról beszélt: a moratórium ellenére a lakosság 40 százaléka és a vállalkozások 30 százaléka továbbra is fizeti a hiteleit, ami szerinte azt mutatja, hogy most sokkal erősebb a lakosság és a vállalkozások pénzügyi helyzete, mint a 2008-as válság idején volt. A friss adatok alapján azonban úgy tűnik: egyre többen lépnek vissza a moratóriumba, év végéig ugyanis ezt bármikor meg lehet tenni. A jegybank adatai szerint most már összesen több, mint 2,7 millió ügyfél nem fizeti az adósságait: a mintegy 3,8 millió lakossági hitelszerződésből közel 2,5 millió ügyfél választotta a fizetés átmeneti felfüggesztését, míg a 285 ezer vállalati hitelszerződés közül több mint 225 ezer esetében éltek ezzel a lehetőséggel. A moratóriumot kérő ügyfelek zömmel alacsonyabb összegű hitelekkel rendelkeznek, tehát vélhetően részben a rosszabb anyagi helyzetben lévő lakossági adósok és a kisebb méretű cégekről van szó. Mindkét ügyfélkör esetében tehát a sérülékenyebb, az állami beavatkozásra leginkább rászoruló társadalmi csoportokat segítette az intézkedés – írta a jegybank, emlékeztetve: már a moratórium elrendelésekor is hasonló arányokra számítottak. A felfüggesztésre jogosult összesen 6796 milliárd forintnyi háztartási hitelállományból egyébként 3855 milliárd forintnyit érint így a moratórium, a 9692 milliárd forintnyi összes vállalati hitelállományból pedig 5208 milliárd forintnyit.