Pedofilhálózat tagjait vették őrizetbe a németországi Münsterben

Tizenegy embert fogtak el, közülük heten előzetes letartóztatásba kerültek.

Egy pedofilhálózat több tagját vette őrizetbe a rendőrség pénteken a németországi Münsterben – ismertette az ügy részleteit szombaton a helyi vádhatóság. A münsteri ügyészség tájékoztatása szerint 11 embert vettek őrizetbe. Közülük heten előzetes letartóztatásba kerültek. Az azonosított áldozatok egy 5, egy 10 és egy 12 éves kisfiú. A bűncselekményeket többek között egy münsteri közösségi kertben követték el. A fő gyanúsított egy 27 éves informatikai technikus, 45 éves édesanyja is őrizetben van, s rajta kívül még öt 30 és 43 év közötti férfi. Négy férfit azzal gyanúsítanak, hogy videóra vették, amint egy 5 és egy 10 éves fiút molesztálnak egy nyaralóban. A nyaraló a fő gyanúsított anyjáé, aki az ügyészek szerint pontosan tudta, hogy mi zajlik ott. A házban a rendőrök professzionális filmes felszerelésre bukkantak, és nagy mennyiségű titkosított adatot foglaltak le, amely egy álmennyezetbe rejtett merevlemezen volt. A ház pincéjét légkondicionált szerverteremmé alakították - mondta el Joachim Poll főfelügyelő. A gyanúsítottak mobiltelefonon kommunikáltak egymással, és a készülékeken lévő adatok nagyrészét sikerült megsemmisíteniük. Azonkívül azonban még mintegy 500 terabájt titkosított adatot foglaltak le. Poll úgy fogalmazott, hogy hihetetlen visszaélésekről és bántalmazásokról készült felvételeket találtak, amelyeket borzasztó megnézni, és azt gyanítják, hogy mindez csak a jéghegy csúcsa. „A legtapasztaltabb nyomozóink is besokalltak” – mondta Rainer Furth münsteri rendőrfőnök. Két áldozat rokoni kapcsolatban állt az elkövetőkkel, a harmadik pedig egyikük élettársának a fia. A gyerekeket elkábították kábítószerrel, mielőtt molesztálták. A nyomozók 2018-ban figyeltek fel először a münsteri gyerekmolesztálókra, amikor egy névtelen internetes forrás gyerekpornót kezdett árulni az interneten. Így jutottak el egy IP-címen keresztül egy olyan farmhoz, ahol a 27 éves első számú gyanúsított informatikai technikusként dolgozott. A férfit egyébként már kétszer is elítélték gyermekpornográfia birtoklása miatt, és pedofília miatt a bíróság kényszergyógykezelését is elrendelte már korábban.