Bezárás helyett elsorvasztás: 34 szakaszon csökkenti radikálisan a vonatok számát a MÁV

Részben éppen azokat, amelyeket ellenzékben még menteni akart a Fidesz. A döntés gyakorlatilag lenullázza a vonatközlekedést az érintett szakaszokon.

– Értelmetlen, értelmezhetetlen, oktalan döntés – jelentette ki a Somogyszob-Nagyatád vasúti szárnyvonal ideiglenes járványügyi menetrend módosításáról Ormai István, Nagyatád polgármestere. – Láthatóan íróasztal mellett, valós tapasztalat nélkül döntöttek a vonatainkról.

A MÁV szombattól érvényes, hivatalosan ideiglenes járványügyi menetrendnek nevezett terve szerint összesen 34 szakaszon csökkentik radikálisan a vonatok számát. Tizenkét helyen napi egyetlen járatpár marad meg. Huszonkét szakaszon jobbára 2-3 vonatpár mellett pótló buszok szállítják majd az utasokat. Somogyszob és Nagyatád között például az eddigi napi 16 vonatpárból mindössze egy marad a menetrendben. – A szárnyvonal a nemzetközi, Budapest-Gyékényes-Zágráb vasúthoz, s ezen keresztül Kaposvárhoz, a megyeszékhelyhez jelent kapcsolatot – magyarázta Ormai István. – A helyiek és a környékbeliek vonattal járnak munkába, iskolába, a kórházakba, hivatalba. A MÁV szerint az utasforgalmi adatok miatt nem indokolt a vonatközlekedés fenntartása, csak éppen azt felejtették el hozzátenni, hogy márciusban, a járványügyi intézkedések bejelentése után mérték a forgalmat, amikor bezártak a hivatalok, az iskolák, az üzemek és a kórház. A somogyszob-nagyatádi szárnyvonalat nem először akarja racionalizálni a vasúttársaság. A szakaszt 2007-ben a Gyurcsány-kormány be akarta zárni, akkor azonban a helyi tiltakozás, illetve az utasforgalmi adatok hatására a MÁV meghátrált. Pedig 2007-ben 13 szárnyvonalat zártak be, amelyek közül egyedül a Pápa-Csorna vonalon – vagyis Kövér László és Áder János városai között – indult újra a forgalom a 2010-es kormányváltás után. Két évvel később a Bajnai-kormány 24 szárnyvonalon szüntette be a személyforgalmat, komoly muníciót adva ezzel a választási kampányban az akkor legnagyobb ellenzéki pártszövetségnek. A Fidesz-KDNP minden létező fórumon hevesen bírálta a kormányzat vasútpolitikáját, képviselőik megannyi módosító indítványt adtak be a törvénytervezethez, s a vidék „sunyi ellehetetlenítésével” vádolták a kabinetet. A második Orbán-kormány a 24 szakaszból kilencen újra is indította a személyforgalmat. Az akkor újraindított kilenc közül vezetik most be nyolc szakaszon a járványügyi menetrendet: ezeken szombat óta mindössze egyetlen vonatpár jár mutatóban, ráadásul még pótlóbusz sem lesz a megszüntetett járatok helyett. Hasonlóképpen erősen lekorlátozták a forgalmat a 2009-ben a jelenlegi kormánypárti lobbi miatt „megmenekült” hat szárnyvonalból három szakaszon. Mindezekből a most új menetrendet kapott települések vezetői közül többen arra következtettek: a bő évtizeddel ezelőtti, a vidéki Magyarország közlekedése mellett kiálló Fidesz-KDNP-s lobbi csak szimpla kampányfogást jelentett, ráadásul a jelenlegi kormánypártok, tanulva az akkori felháborodásból, most nem bezárják az érintett szárnyvonalakat, hanem egyszerűen csendesen elsorvasztják. Ez egyúttal azt is jelenti, nem hiszik el, hogy az ideiglenes járványügyi menetrend – ahogyan néhányan tudni vélik – csak augusztus 31-ig marad érvényben. A tamáskodó településvezetők szerint a jelenlegi néhány, ráadásul messze nem az utasigényekhez igazított vonatpár kihasználtsága várhatóan messze elmarad majd a pótlóbuszokétól, így idővel gazdasági szempontokat hangoztatva meg lehet majd szüntetni a most „látványelemként” még meghagyott néhány vonatpárt. S a vonatközlekedésről addigra szépen leszoktatott helyiek többségét vélhetően ez már nem is fogja annyira izgatni, hogy egy esedékes választáson esetlegesen nyomatékot adjanak a vasútjuk elvesztéséből fakadó felháborodásuknak. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint a változtatás azért szükséges, mert az érintett szakaszokon a kijárási korlátozások idején a korábbi utasforgalom az ötödére-tizedére esett vissza, de ezeken a helyeken fokozatosan újraindítják a vonat- és buszközlekedést, figyelembe véve a változó utasigényeket. Mindez azonban láthatóan nem győzte meg az érintetteket: észak-nógrádi települések például Csach Gábor, Balassagyarmat Fidesz-KDNP-s polgármesterének felhívására – s Balla Mihály, a térség kormánypárti képviselőjének támogatásával – nyílt levelet írtak Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkárnak az Ipoly-völgyi vasút megmentése érdekében.

Szakmai kifogások A Közlekedő Tömeg Facebook-csoport szerint az új menetrend miatt sok helyen a pótlóbuszok nem igazodnak a csatlakozásokhoz, több szakaszon jelentősen – van, ahol másfélszeresére – nő a menetidő a buszos utazás miatt. A RegionalBahn.hu úgy vélte, a változtatás „öncélú, kártékony és értelmetlen." A szakportál megjegyezte, noha a vasúttársaság gazdasági okokkal indokolta a változtatásokat, azok nem jelentenek valós megtakarítást, hiszen a szárnyvonalakat fenn kell tartani, a kevés megmaradt vonatra is kell személyzet, ahogyan az állomásokra is, s ezek mellé még a pótlóbuszokat is ki kell fizetni.

Az érintett vonalak Abaújszántó–Hidasnémeti Esztergom–Komárom Godisa–Komló Székesfehérvár–Komárom Székesfehérvár–Sárbogárd Karcag–Tiszafüred Nyíregyháza–Nyírbátor Mátészalka–Csenger Mezőhegyes–Újszeged Mezőhegyes–Battonya Kunszentmárton–Lakitelek Szentes–Orosháza Zalaegerszeg–Őriszentpéter–Hodos Siófok–Kisbárapáti Nagyatád–Somogyszob Dunaújváros–Rétszilas Barcs–Gyékényes Villány–Mohács Nagyoroszi–Balassagyarmat Balassagyarmat–Ipolytarnóc Vámosgyörk–Gyöngyös Vámosgyörk–Újszász Nyékládháza–Tiszaújváros Kisújszállás–Kál-Kápolna Debrecen–Tiszalök Záhony–Mátészalka Fehérgyarmat–Zajta Nyíregyháza–Vásárosnamény Szarvas–Mezőhegyes Püspökladány–Szeghalom Szentes–Hódmezővásárhely Lakitelek–Kiskunfélegyháza Lakitelek–Kecskemét Kiskunfélegyháza–Szentes

„Gyávák kimondani, hogy felszámolják a mellékvonalakat”

Az ötvenes évei elején járó József vasárnap reggel tíz órakor indult el Budapestről a Tiszaújvárosban élő húgához: előbb HÉV-vel kiment Gödöllőre, onnan vonattal elzötyögött Füzesabonyig, majd egy másikkal Nyékládházáig, ahol vonatpótló buszra ült, s azzal érkezett meg a tiszaújvárosi vasútállomásra nem sokkal fél három előtt. József meglepődött, hogy az utolsó szakaszt pótlóbusszal kellett megtennie, nem tudta ugyanis, hogy a Tiszaújváros-Nyékládháza-Miskolc vonalon június 6-a után járványügyi menetrend lépett életbe, s emiatt mindössze egyetlen vonatpár közlekedik, a menetrend szerinti többi járat közúton teszi meg a távolságot, nagyjából tíz perccel meghosszabbítva a korábbi menetidőre. – Ha valóban a járvány miatt kavarták volna meg az egész vasutat, akkor már március végén, április elején átálltak volna erre a fura menetrendre, nem most, amikor mindenhol azt hallani, hogy lecsengőben van a vírus – mondja egy kalauz a szépen gondozott vasútállomás előterében. Nemsokára több kollégája is odagyűlik, nyilatkozniuk nem szabad, de mint mondják, az utasokat tájékoztatni alapvető kötelességük, így most utasként kezelnek. – Egyszerűen gyávák kimondani, hogy felszámolják a mellékvonalakat. Ehelyett mindent megtesznek, hogy kényelmetlenebbé tegyék az utazást, s a végén azt mondhassák: nem volt utas, meg kell szüntetni a járatot. Ezekre a motorvonatokra évek óta egy fillért sem költöttek, hagyták lerohadni azokat. – Nézze meg a GYSEV vagonjait, peronjait, szolgáltatásait! Hogyhogy magánkézben jól működik a vasút, csak az államiban foszlik atomjaira? – teszi fel a költői kérdést egyikük. A kalauzok – mint mesélik – bejárták szinte az egész országot vonattal, így pontosan látták, hogy a kis falvak egyre inkább kiszorulnak a közösségi közlekedésből, van, ahová egy nap egyetlen járat megy. Szerintük hamarosan regionális vasúti szolgáltatásokat vezetnek be, hisz az államnak lassan biztosítania kell, hogy a közösségi közlekedésben a magánvállalkozások is megjelenhessenek, ez a piaci nyitás uniós elvárás. – Amelyik kistelepülés vonatközlekedést akar, attól majd külön pénzt szednek ezért. A gazdagabb faluba pedig majd bemegy a vonat, a szegényebbe meg nem megy be, ez ilyen egyszerű lesz. A vidék, különösen az ország szegényebb részein, még inkább elnéptelenedik, mert a fiatalok oda mennek, ahol jó a közlekedés – mondják. Abban ők is egyetértenek, hogy nem minden mellékvonal működtethető gazdaságosan, de szerintük a MÁV is sokat tett azért, hogy logikátlan menetrendekkel, egymáshoz nem csatlakozó járatokkal elijessze az utasokat. A peronon sorba kérdeztük mind az öt várakozót, miért pont az egyetlen, valóban vonattal közlekedő járatot választották a pótlóbuszok helyett. Valamennyien azt mondták, csak ennek van Tiszaújváros felől olyan csatlakozása, amellyel kényelmesen elérik majd Miskolcról a Budapest felé tartó gyorsvonatot.- DOROS JUDIT