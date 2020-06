Ez kivéreztetés, nem válságkezelés: Karácsony kiakadt az önkormányzatok évekig tartó sarcolása miatt

A rasszizmus és a rendőri erőszak ellen vonultak fel vasárnap délután Budapesten, az eseményt maroknyi ellentüntető próbálta megzavarni.

Floyd utolsó szavai - „Nem kapok levegőt” - világszerte tüntetések és a Black Lives Matter mozgalom jelszavává váltak, mert kifejezik a hatósági erőszak, az elnyomás és a társadalmi igazságtalanságok okozta képletes légszomjat is. A férfi halála után tüntetéssorozat robbant ki az Egyesült Államokban, a tiltakozás átterjedt Európára, Ázsiára és Ausztráliára is, hiszen a rendőri brutalitásnak mindenütt vannak áldozatai. A Szabadság téri megemlékezést a rendőrség nem oszlatta fel, ahogy a Deák téren megrendezett szurkolói megemlékezés esetében sem tették, bár utóbbin rasszista, uszító kijelentések is elhangzottak. A Floyd-megemlékezést három ellentüntető – a 444.hu szerint az Identitás Mozgalom aktivistái – próbálták megzavarni „European Lives Matter!” feliratú táblákkal, de őket a rendőrök igazoltatták és elküldték.