Ahány határ, annyi szabály

A főváros leporolná a gellérthegyi sikló terveit, közben a kormány úgy újítaná meg a Citadellát, hogy meg sem kérdezte erről a kerületi önkormányzatot – tudta meg lapunk.

A Citadella megújításának kormányzati terveivel párhuzamosan a főváros is leporolná a gellérthegyi sikló-projektet. A Népszava információi szerint a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) menedzsmentje már napirendre is tűzte a témát, de a kivitelezés pontos idejét nem határozták meg. Mint emlékezetes, a Rác Fürdő felújításakor merült fel a Gellérthegyre vezető sikló építése, de a fürdő körüli bonyodalmak ezt a projektet is megakasztották. A siklót tervező cégbe a BKK is bevásárolta magát. 2018-ban idei átadással számoltak, az akkori tervek szerint a turistabuszokat is kitiltották volna a Citadella környékéről. De még hozzá se kezdtek a kivitelezéshez. Nem sokat jutott előre a Citadella felújítása sem. A kerületi önkormányzat szerint a jelenlegi méltatlan állapotok rendezésére nagy szükség lenne, az emblematikus műemlékegyüttes felújítása, hasznosítása fontos feladat. Ugyanakkor Újbuda ellenzéki vezetésű önkormányzatánál a Népszava kérdésére elmondták: a kerület számára korántsem közömbös, hogy milyen funkciókat kap a Citadella, mint ahogy az sem, milyen közlekedési, környezeti terhelések fakadnak majd abból. Az önkormányzatot semmilyen formában nem kereste meg a kormány a döntéshozatal előtt – közölték. A legfrissebb kormányzati tervek szerint a fejlesztés első 2022-ig tartó ütemében rendezik az erőd épületét és környezetét. 2023-ra pedig megnyílik a magyarság szabadságküzdelmeit bemutató állandó kiállítás a Szabadság-szobor közelében kialakított új XXI. századi kulturális intézményben. Az, hogy kerületet meg sem kereste a kormányzat barátságtalan lépésnek is értelmezhető, ám az tény: a kiemelt beruházásokra vonatkozó hatályos jogszabályi keretek között a kerületnek a hatósági eljárásokban nem lesz szerepe. Az önkormányzat ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) szerint a Citadella környéke olyan övezetbe tartozik, ahol a "meglévő beépítés mértéke nem növelhető, a meglévő zöldfelület mértéke pedig nem csökkenthető". A törvénytervezet azonban hagy kiskaput: bármely a kormányzati felújítási, rehabilitációs célokkal ellentétes önkormányzati rendelet felülírható. A két területre nem rendelhető el önkormányzati változtatási tilalom sem. A Citadella több mint 3 hektárnyi területe állami tulajdon, 2015-ben az állami Várgondnokság Nonprofit Kft. a vagyonkezelését is átvette a Újbudától, mondván, majd hatékonyabbak lesznek. Eddig két pályázatot írtak ki – egy építészeti ötletpályázatot és egy üzemeltetési tendert – , de egyikből sem valósult meg semmi. Politikai bosszúnak tartja az ellenzék a Budapest törvény legújabb módosítását, mely szerint a Várnegyed, a Budai palotanegyed, illetve a Citadella tervezett felújításáról kizárólag a kormány dönthet majd. Arató Gergely (DK) szerint a kormány egyszerűen nem akar ellenzéki polgármesterekkel együttműködni. „A két törvényjavaslat éppen akkor került elő, amikor elvesztették az első kerületet, a tizenegyedik kerületet és Budapestet is.” – tette hozzá Arató. Csárdi Antal (LMP) úgy vélte, hogy a törvénymódosítás „egy újabb fejezete az önkormányzatok ellen indított frontális háborúnak, amit a Fidesz-KDNP kezdeményezett”. A támadás mögött a kormány holdudvarához tartozó gazdasági szereplők érdekei állnak. Az I. kerületért is felelős képviselő szerint „a törvénynek az itt élők lesznek a vesztesei”.