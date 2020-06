Fekete-Győr maradt a Momentum elnöke, a parlamentbe és kormányzásra készül

Óriási felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban az, hogy a frontvonalban dolgozók közül nem mindenkinek jár a félmillió forintos covid-juttatás.

Alaposan felbőszítette az ágazatban dolgozókat a bruttó 500 ezer forint covid-juttatás szétosztásával az egészségügyért is felelős humántárca. Az egyszeri többletpénzből olyanok is kimaradtak, akik a legnehezebb posztokon álltak helyt a kritikus időszakban, miközben sokan státuszuk alapján akkor is megkapják ezt a jutalmat, ha a fertőzésnek kitettektől messze adminisztratív feladatokat láttak el, vagy éppen szabadságukat töltötték. Bár a pénz elosztásáról szóló jogszabály még nem jelent meg, Kásler Miklós, a humántárca vezetője –– pénteken maga sorolta fel, hogy a kormány kinek kívánja leróni a háláját a járvány alatt nyújtott teljesítményéért az egyszeri bruttó 500 ezer forinttal. A miniszter – a kizárólag a kormánymédia képviselőinek tartott „sajtóértekezleten” – föl is sorolta a kedvezményezetteket. A listájáról azonban számos szakmai csoport kimaradt. Így például. A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, Hankó Zoltán már pénteken levélben kért elnézést kollégáitól a kormány nevében, hogy a miniszter felsorolásában ők nem szerepelnek. Egyúttal megköszönte a járvány alatti helytállást. Ám a gyógyszerészek között van olyan is, aki természetesnek ítélte, hogy kimaradtak a jutalomból, hiszen a patikák magánvállalkozások, és bevételük a járvány alatt jelentősen megugrott, így lenne miből premizálni a dolgozókat. A Magyar Orvosi Kamara közleményben: „A közfinanszírozott egészségügy, a magánegészségügy, a szociális szféra dolgozói, a gyógyszerészek és diplomás tagjaink mind részt vettek a koronavírus-járvány elleni védekezésben. Mindenki a saját területén állt helyt. A korlátozások ideje alatt egyenlőek voltunk, mindenkire ugyanaz vonatkozott. Most, amikor a kiesett bevételek pótlásáról van szó, ismét nem tekintik egyenlőnek az egészségügyi dolgozókat.” A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szintén igazságtalannak tartja a pénzelosztás módját. Emiatt a két egészségügyi kamarával egyeztetve a miniszterhez fordul. A legnagyobb feszültséget a covidos betegek kezelésében közreműködők, valamint a szociális- és idősotthonokban dolgozók körében keltett a pénz elosztásáról szóló bejelentés. Előbbiek azért elégedetlenek, mert az összeget nem differenciáltan osztják szét. Így ugyanannyit kap az is, akinek négy óránként be kellett öltözni, és nap mint nap vállalta a fertőzés kockázatát, mint az, aki szabadságra vagy táppénzre ment. A szociális és idősotthonban dolgozók pedig teljesen kimaradtak az elismerésből. Az egyik idősotthon főnővére azt mondta lapunknak: az ápolók és a segítőik harmadik hónapja válságkezelő beosztásban dolgoznak. Azaz családjaikat hátrahagyva hetekre beköltöztek az ellátottjaik mellé, matracokon a földön aludtak, azért, hogy amennyire csak lehet megvédjék a gondozottakat a vírustól. A főnővér nem érti: nem jár jutalom azoknak, akik így küzdöttek, máshol viszont azok is megkapják ezt az összeget, akik járványveszély kezdetekor fizetetlen szabadságra mentek.