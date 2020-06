Elhunyt Török László fotóművész

Kétszeresére nőhet a következő években a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) adatbázisa, amely a tagok teljes szépirodalmi életművét digitalizálja, és ingyenesen közzéteszi honlapján. Az élő, elhunyt és posztumusz írók, költők, irodalomtudósok száma jelenleg száz fő, ez bővülhet további száztizenhárommal: a június 4-én nyilvánosságra hozott közlemény szerint olyan 1949 után elhunyt magyarországi, határon túli és emigráns alkotókkal, akiknek életműve jelentős és ma is érvényes hatást gyakorolt az elmúlt évtizedek kultúrájára. A tagjelöltek névsora meglehetősen változatos, mások mellett Békés Pál, Bibó István, Borbély Szilárd, Cs. Szabó László, Csurka István, Eörsi István, Galgóczi Erzsébet, Gérecz Attila, Gion Nándor, Grendel Lajos, Herczeg Ferenc, Hervay Gizella, Károlyi Amy, Kerényi Károly, Arthur Koestler, Lénárd Sándor, Márai Sándor, Nyirő József, Polcz Alaine, Réz Pál, Rónay György, Sarkadi Imre, Sík Sándor, Sinka István, Szép Ernő, Szepes Mária, Tar Sándor, Wass Albert és Weöres Sándor is szerepel köztük. A DIA posztumusz tagjelöltjeit a mindenkori PIM-főigazgató javaslatára az akadémiai tagok választják, ezúttal a Demeter Szilárd által felkért öttagú zsűri. A jelöltek örököseivel az intézmény ütemezetten, a következő három év során köti meg a tagságról szóló szerződést.

A napokban hirdette meg E-Könyvtér című programját a Petőfi Irodalmi Ügynökség Kárpát-medencei Igazgatósága (KMI) is, amellyel a járványidőszakban nehéz helyzetbe került szépirodalmi könyvkiadókat kívánják segíteni, valamint az elektronikus könyvek további elterjedését előmozdítani. Ennek érdekében elektronikus könyvtárat hoznak létre, amelyhez eddig még kiadatlan, komoly irodalmi értékkel bíró szépirodalmi művek felajánlását várják. A programhoz kortárs magyar szépirodalmi művek kiadásával (is) foglalkozó kis és közepes, legfeljebb tíz főt foglalkoztató könyvkiadók csatlakozhatnak, amelyek évente legalább tíz, legfeljebb hatvan címet jelentetnek meg. Egy kiadó legfeljebb öt címfelajánlást tehet, amelyet elektronikus formában az ekonyvter@petofiugynokseg.hu címre nyújthat be június 30-ig. Az igényeket szakmai bizottság értékeli a beérkezések sorrendjében, s az elbírálás után a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft. vállalkozási szerződést köt a kiadóval, megrendeli az elektronikus megjelenést – amelynek megvalósítására a kiadónak hatvan nap áll rendelkezésre –, és a kiadást követően nettó 500.000 Ft díjat fizet címenként. A kiadványon fel kell tüntetni a Petőfi Irodalmi Ügynökség Kárpát-medencei Igazgatóság E-Könyvtér feliratot és a KMI logóját.