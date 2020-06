Ferencváros-Diósgyőri VTK 3-0

A 31 éves ír sportoló vasárnap a Twitter-oldalán számolt be döntéséről.

Harmadszor is bejelentette visszavonulását Conor McGregor, aki korábban két súlycsoportban birtokolta a világbajnoki címet a vegyes harcművészet (MMA) legjelentősebb szervezeténél, a UFC-nél. A 31 éves ír sportoló vasárnap a Twitter-oldalán számolt be döntéséről. A sportág egyik legismertebb alakja először 2016-ban vonult vissza, de később visszatért, 2017 nyarán pedig ökölvívóként is kipróbálta magát: a legendás Floyd Mayweathertől technikai KO-val kapott ki. Tavaly márciusban ismét közölte, hogy felhagy az élsporttal, majd idén januárban mindössze 40 másodperc alatt legyőzte Las Vegasban az amerikai Donald Cerronét, ezzel 22/4-re javította mérlegét az MMA-ban.