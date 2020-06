Elhunyt Kő Pál szobrászművész

Bár a koronavírus-járvány hazánknál súlyosabban érintett több nyugat-európai országot, mégis megnyitották a közgyűjteményeiket. A magyarok a legóvatosabbak.

A kormány benyújtotta a járványügyi készültség fenntartásról és a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek. Június 16-át követően egy-két napon belül megszűnhet a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet, így ezt követően a színházak, mozik mellett a múzeumok is kinyithatnak, miközben Nyugat-Európában sorra nyílnak, nyíltak meg a múzeumok. (A szabadtéri múzeumok, skanzenek itthon május 28-ától látogathatók újra, legutóbb a szolnoki repülőmúzeum nyílt meg szombaton. Egyes kastélyparkokat, múzeumkerteket már korábban megnyitottak).Pontosan mikor nyithatnak meg a magyar múzeumok, és milyen feltételek mellett? – kérdeztük az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális államtitkárságát. „A védőtávolságra, a rendezvényekre, a szórakozóhelyekre és a maszkhasználatra vonatkozó szabályokról később születik döntés a járványügyi helyzetet folyamatosan értékelve” – írták szűkszavúan Gulyás Gergely kancelláriaminiszter június 4-i bejelentését is idézve. „Nem csak bevételkiesések, megtakarítások is keletkeztek az elmúlt hónapok alatt, a kárfelmérés folyamatos, pontos adatok később állnak majd rendelkezésre” – válaszolta lapunknak az államtitkárság korábban arra a kérdésünkre, milyen veszteséget okozott a múzeumoknak a kényszerű bezárás.

A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria felkészült az újranyitásra – mondta el lapunknak Lévay Zoltán kommunikációs vezető. Nemcsak a teremőri szolgálat felállítását, vagy a járványügyi óvintézkedéseket kell ezalatt érteni, a Szépművészeti az eredeti terveknek megfelelően meg tudja nyitni Albrecht Dürer és kora című kamaratárlatát, amelyen mintegy ötven XV.–XVI. századi német rajzon mutatja be a gótika korától a manierizmusig tartó időszakot. A kiállításhoz egy tíz évnyi kutatómunkát bemutató szakkatalógus is készül a Los Angeles-i Getty Múzeum segítségével. Október végén nyílik meg a Cézanne-tól Malevicsig tárlat, ám a meghirdetett II. Amenhotep és kora című kiállítás, akárcsak a Magyar Nemzeti Galériában a preraffaelita tárlat elmarad, reményeik szerint jövőre valósulhat meg. Elmarad a nemzeti galériában Varga Nándor Lajos Magyar múlt című fametszetsorozatának bemutatása is, ami a trianoni békeszerződés 100. évfordulóján nyílt volna meg, helyette határon túli magyar képzőművészek alkotásaiból rendeznek tárlatot év végén. Sean Scully, továbbá Szinyei Merse Pál életművének bemutatása megvalósul.

Kérdéses ugyanakkor, hogy milyen rendezvényeket tarthatnak meg a múzeumok, a tárlatvezetés létszámát hány főben maximalizálják. A kulturális államtitkárság május 18-án még azt írta a múzeumvezetőknek: mivel a kormány döntése értelmében augusztus 15-ig nem lehet nagyrendezvényeket tartani, csoportos programokat – például múzeumpedagógiai foglalkozásokat, csoportos tárlatvezetéseket sem lehet még szervezni. Mindenesetre számos múzeum már meghirdette a gyerekeknek, fiataloknak szervezett nyári művészeti táborait, a debreceni MODEM június 22-én kezdi meg az elsőt. „Nagy terek, szuper belső kert, sok modemes program, művészet, tervezőgrafika, dráma, mesék, mozgás és persze fertőtlenítés, higiénia és sok-sok kéz-, ecset- és gépmosás” – írták. Több múzeum ugyanakkor korábban úgy nyilatkozott lapunknak: csak a nagy kiállítótereit nyitja meg nyár folyamán, volt olyan, amelyiknél a szeptemberi kezdést valószínűsítették.

Kalocsán már mehetünk múzeumba. A BAON beszámolója szerint múlt héten megnyílt a Viski Károly Múzeum, és látogathatók a kiállítóterei, a Nicolas Schöffer Gyűjtemény, a Városi Galéria és Kalocsai Képtár is – időkorlátokkal, rövidített nyitvatartással. A tárlatokat csak szájmaszkban lehet megnézni, úgy, hogy a múzeumbarátok legalább másfél méter távolságot tartanak egymástól az épületen belül. Bizonytalan időre azt a korlátozást is bevezették, hogy legfeljebb harminc fős, telefonon vagy e-mailben előre bejelentkező csoportokat fogadnak, de a tárlatvezetést nem tartanak – írta a Bács-Kiskun megyei hírportál.